Челябинский губернатор отметил ряд проблем ОКВЭД в креативном секторе

28 декабря 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Текслер провел заключительно в 2024 году заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Достичь определенности по перечную Общероссийского классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) в креативном секторе призывает Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». В текущей версии ОКВЭД есть ряд существенных проблем, заявил Текслер. «Сейчас важно достичь определенности по перечню ОКВЭД в креативном секторе. Пока выделение какого-либо вида деятельности в одной части ОКВЭДа исключает возможность его отнесения к другим видам», — сказал Текслер во время заключительного в 2024 году заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Текслер показал проблему на примере златоустовской гравюры по стали, которая в Челябинской области является частью креативной индустрии, но классифицируется как производственный ОКВЭД. Глава Челябинской области отметил, что существует необходимость в более четком разграничении между обычными производственными видами деятельности и теми, которые относятся к креативным индустриям. На заседании комиссии Госсовета РФ участники обсудили ключевые вопросы развития креативной экономики, включая формирование Единого реестра субъектов креативных индустрий. Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ, выступила с основным докладом и отметила, что предстоит серьезная аналитическая работа для определения видов экономической деятельности в креативном секторе. Она подчеркнула, что развитие креативных индустрий является новым направлением для регионов и может стать точкой роста. Екатерина Черкес-заде, директор Дивизиона развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», добавила, что в России уже существуют регионы-драйверы, где активно внедряются меры поддержки креативной экономики. В частности, Челябинская область приняла региональный закон для регулирования креативной экономики и участвует в региональном стандарте по развитию креативных индустрий. Важность этих вопросов подчеркивается в контексте скорого вступления в силу Федерального закона о креативных индустриях, который определит возможность получения мер государственной поддержки для субъектов креативных индустрий. Сейчас важно достичь определенности по перечню ОКВЭД в креативном секторе, отметил Текслер Telegram-канал «ПУЛ №74» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Достичь определенности по перечную Общероссийского классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) в креативном секторе призывает Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». В текущей версии ОКВЭД есть ряд существенных проблем, заявил Текслер. «Сейчас важно достичь определенности по перечню ОКВЭД в креативном секторе. Пока выделение какого-либо вида деятельности в одной части ОКВЭДа исключает возможность его отнесения к другим видам», — сказал Текслер во время заключительного в 2024 году заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Текслер показал проблему на примере златоустовской гравюры по стали, которая в Челябинской области является частью креативной индустрии, но классифицируется как производственный ОКВЭД. Глава Челябинской области отметил, что существует необходимость в более четком разграничении между обычными производственными видами деятельности и теми, которые относятся к креативным индустриям. На заседании комиссии Госсовета РФ участники обсудили ключевые вопросы развития креативной экономики, включая формирование Единого реестра субъектов креативных индустрий. Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ, выступила с основным докладом и отметила, что предстоит серьезная аналитическая работа для определения видов экономической деятельности в креативном секторе. Она подчеркнула, что развитие креативных индустрий является новым направлением для регионов и может стать точкой роста. Екатерина Черкес-заде, директор Дивизиона развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», добавила, что в России уже существуют регионы-драйверы, где активно внедряются меры поддержки креативной экономики. В частности, Челябинская область приняла региональный закон для регулирования креативной экономики и участвует в региональном стандарте по развитию креативных индустрий. Важность этих вопросов подчеркивается в контексте скорого вступления в силу Федерального закона о креативных индустриях, который определит возможность получения мер государственной поддержки для субъектов креативных индустрий.