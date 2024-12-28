Четверо детей убиты в коллективном саду в Тверской области

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
На место выехали следователи и криминалисты Фото:

Тела четверых детей обнаружены в коллективном саду в Тверской области. На место выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Четверо погибших детей обнаружены в частном доме СНТ „Межурка“ Калининского муниципального округа», — сообщает прокуратура Тверской области в telegram-канале. На место ЧП уже выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, руководство регионального следственного управления, а также следователи и криминалисты.

Сообщение об обнаружении тел поступило утром 28 декабря в следственный отдел регионального СК России, сообщается в telegram-канале местного следкома. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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Тела четверых детей обнаружены в коллективном саду в Тверской области. На место выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Четверо погибших детей обнаружены в частном доме СНТ „Межурка“ Калининского муниципального округа», — сообщает прокуратура Тверской области в telegram-канале. На место ЧП уже выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, руководство регионального следственного управления, а также следователи и криминалисты. Сообщение об обнаружении тел поступило утром 28 декабря в следственный отдел регионального СК России, сообщается в telegram-канале местного следкома. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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