Четверо детей убиты в коллективном саду в Тверской области

Тела четверых детей обнаружены в коллективном саду в Тверской области. На место выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Четверо погибших детей обнаружены в частном доме СНТ „Межурка“ Калининского муниципального округа», — сообщает прокуратура Тверской области в telegram-канале. На место ЧП уже выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, руководство регионального следственного управления, а также следователи и криминалисты.
Сообщение об обнаружении тел поступило утром 28 декабря в следственный отдел регионального СК России, сообщается в telegram-канале местного следкома. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
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Тела четверых детей обнаружены в коллективном саду в Тверской области. На место выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Четверо погибших детей обнаружены в частном доме СНТ „Межурка“ Калининского муниципального округа», — сообщает прокуратура Тверской области в telegram-канале. На место ЧП уже выехали первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов, руководство регионального следственного управления, а также следователи и криминалисты. Сообщение об обнаружении тел поступило утром 28 декабря в следственный отдел регионального СК России, сообщается в telegram-канале местного следкома. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.