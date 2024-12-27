Старейшее агентство недвижимости Перми купило БЦ в центре города

Пермская корпорация «Перспектива» приобрела бизнес-центр, расположенный в Перми на ул Куйбышева, 50. Сейчас компания готовит концепцию реновации объекта недвижимости.
«ООО „Перспектива-Инвест“ (инвестиционное подразделение корпорации „Перспектива“ — URA.RU) получило контроль над 13-этажным БЦ на ул. Куйбышева, 50. Сейчас компания готовит концепцию реновации объекта, анализирует его техническое состояние, после чего разработает план ремонта», — пишет «Ъ-Прикамье».
По словам руководителя ООО «Перспектива-Инвест» Александра Воронцова, бизнес-центр получит название «Гулливер». Такое же носит жилой комплекс, по соседству с которым расположено коммерческое здание. До этого владельцем здания, общей площадью 6,99 тыс квадратных метров, являлось АО «Полистрой». С 2018 года «Перспектива» занималась продажей указанного БЦ. Его стоимость в разные годы оценивалась в сумму от 240 до 300 млн рублей.
Корпорация «Перспектива» (ранее — агентство недвижимости) основано в 1993 году. Оно занимается арендой, продажей жилой, загородной и коммерческой недвижимости.
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