27 декабря 2024

Старейшее агентство недвижимости Перми купило БЦ в центре города

Один из крупнейших БЦ в Перми приобрела корпорация «Перспектива»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-центр, расположенный на Куйбышева, 50, получит наименование «Гулливер»
Бизнес-центр, расположенный на Куйбышева, 50, получит наименование «Гулливер» Фото:

Пермская корпорация «Перспектива» приобрела бизнес-центр, расположенный в Перми на ул Куйбышева, 50. Сейчас компания готовит концепцию реновации объекта недвижимости.

«ООО „Перспектива-Инвест“ (инвестиционное подразделение корпорации „Перспектива“ — URA.RU) получило контроль над 13-этажным БЦ на ул. Куйбышева, 50. Сейчас компания готовит концепцию реновации объекта, анализирует его техническое состояние, после чего разработает план ремонта», — пишет «Ъ-Прикамье».

По словам руководителя ООО «Перспектива-Инвест» Александра Воронцова, бизнес-центр получит название «Гулливер». Такое же носит жилой комплекс, по соседству с которым расположено коммерческое здание. До этого владельцем здания, общей площадью 6,99 тыс квадратных метров, являлось АО «Полистрой». С 2018 года «Перспектива» занималась продажей указанного БЦ. Его стоимость в разные годы оценивалась в сумму от 240 до 300 млн рублей.

Корпорация «Перспектива» (ранее — агентство недвижимости) основано в 1993 году. Оно занимается арендой, продажей жилой, загородной и коммерческой недвижимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская корпорация «Перспектива» приобрела бизнес-центр, расположенный в Перми на ул Куйбышева, 50. Сейчас компания готовит концепцию реновации объекта недвижимости. «ООО „Перспектива-Инвест“ (инвестиционное подразделение корпорации „Перспектива“ — URA.RU) получило контроль над 13-этажным БЦ на ул. Куйбышева, 50. Сейчас компания готовит концепцию реновации объекта, анализирует его техническое состояние, после чего разработает план ремонта», — пишет «Ъ-Прикамье». По словам руководителя ООО «Перспектива-Инвест» Александра Воронцова, бизнес-центр получит название «Гулливер». Такое же носит жилой комплекс, по соседству с которым расположено коммерческое здание. До этого владельцем здания, общей площадью 6,99 тыс квадратных метров, являлось АО «Полистрой». С 2018 года «Перспектива» занималась продажей указанного БЦ. Его стоимость в разные годы оценивалась в сумму от 240 до 300 млн рублей. Корпорация «Перспектива» (ранее — агентство недвижимости) основано в 1993 году. Оно занимается арендой, продажей жилой, загородной и коммерческой недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...