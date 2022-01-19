В Перми продаются 6 зданий торговых центров, но никто не покупает

Многие торговые центры не могу продать уже несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми на продажу выставлено шесть больших зданий торговых и бизнес-центров. Объявления размещены на сайте «Авито». Некоторые из них продаются уже не первый год.

«Это новый ТРЦ в центре города в 5 этажей. Заполнен якорными арендаторами, огромный пешеходный и автомобильный трафик, эскалатор, лифт пассажирский, лифт грузовой, большая доходность и короткий срок окупаемости», — указано в объявлении самого дорогого лота. Речь — о торговом центре площадью более 6 тыс. кв. метров по адресу ул. Революции, 5А. Продают это здание за 320 миллионов рублей. Осенью 2021 года его уже пытались продать за 260 миллионов, однако покупатель не нашелся.

На втором месте по убыванию цены — 299 миллионов рублей — расположилось здание бывшего кинотеатра «Искра» по адресу ул. Макаренко, 31. В здании, раскрашенном в цвета радуги, 4 этажа общей площадью 3, 7 тыс. кв. метров. На третьем месте — особняк по адресу ул. Пермская, 70. Его стоимость — 260 миллионов рублей.

Следующие три здания — уже в ценовой категории пониже. Так, 4-х этажное здание, которое полностью арендует фармацевтическая компания «Планета Здоровья», по адресу ул. Лодыгина,57 обойдется покупателю в 230 миллионов. За эти же деньги можно приобрести 13-этажный офисный центр на Куйбышева, 50. Самый дешевый центр из представленных —торгово-офисный центр МегаЦентр, по ул. Шоссе Космонавтов, 335. Его можно приобрести за 200 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывали, что пермский бизнес массово избавляется от активов в ТЦ. На продажу идут кофейни, точки «кофе с собой», кофейни самообслуживания и пекарни.

А это самый симпатичный из продающихся центр. Находится по адресу ул. Пермская, 70. avito.ru

Это самый дорогой объект. ТЦ на Революции, 5А за 320 миллионов рублей. avito.ru

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