Боец, принимавший участие в СВО в составе подразделения «Легион Вагнера», задержан в Екатеринбурге. Он подозревается в убийстве собутыльника, рассказал URA.RU источник.
«Доброволец еще летом вступил „Легион Вагнера“ в Истре (Подмосковье) и уехал на фронт с позывным Якут. В декабре он приехал в Екатеринбург в отпуск и явился к знакомому в общежитие на улице Аптекарская. Мужчины выпивали, в какой-то момент вспыхнул конфликт. Боец пришел в ярость и ударом ноги свернул приятелю шею», — объяснил собеседник агентства.
После этого Якут сбежал, но был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СК России по ЦВО направлен запрос с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.
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