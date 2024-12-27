Боец из «Легиона Вагнера» приехал в отпуск в Екатеринбург и свернул шею приятелю

28 декабря 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Солдат задержан, ему грозит большой срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боец, принимавший участие в СВО в составе подразделения «Легион Вагнера», задержан в Екатеринбурге. Он подозревается в убийстве собутыльника, рассказал URA.RU источник. «Доброволец еще летом вступил „Легион Вагнера“ в Истре (Подмосковье) и уехал на фронт с позывным Якут. В декабре он приехал в Екатеринбург в отпуск и явился к знакомому в общежитие на улице Аптекарская. Мужчины выпивали, в какой-то момент вспыхнул конфликт. Боец пришел в ярость и ударом ноги свернул приятелю шею», — объяснил собеседник агентства. После этого Якут сбежал, но был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СК России по ЦВО направлен запрос с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец, принимавший участие в СВО в составе подразделения «Легион Вагнера», задержан в Екатеринбурге. Он подозревается в убийстве собутыльника, рассказал URA.RU источник. «Доброволец еще летом вступил „Легион Вагнера“ в Истре (Подмосковье) и уехал на фронт с позывным Якут. В декабре он приехал в Екатеринбург в отпуск и явился к знакомому в общежитие на улице Аптекарская. Мужчины выпивали, в какой-то момент вспыхнул конфликт. Боец пришел в ярость и ударом ноги свернул приятелю шею», — объяснил собеседник агентства. После этого Якут сбежал, но был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СК России по ЦВО направлен запрос с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.