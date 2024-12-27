27 декабря 2024

Боец из «Легиона Вагнера» приехал в отпуск в Екатеринбург и свернул шею приятелю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , шеврон, вагнер, патч, группа вагнер
Солдат задержан, ему грозит большой срок Фото:

Боец, принимавший участие в СВО в составе подразделения «Легион Вагнера», задержан в Екатеринбурге. Он подозревается в убийстве собутыльника, рассказал URA.RU источник.

«Доброволец еще летом вступил „Легион Вагнера“ в Истре (Подмосковье) и уехал на фронт с позывным Якут. В декабре он приехал в Екатеринбург в отпуск и явился к знакомому в общежитие на улице Аптекарская. Мужчины выпивали, в какой-то момент вспыхнул конфликт. Боец пришел в ярость и ударом ноги свернул приятелю шею», — объяснил собеседник агентства.

После этого Якут сбежал, но был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СК России по ЦВО направлен запрос с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец, принимавший участие в СВО в составе подразделения «Легион Вагнера», задержан в Екатеринбурге. Он подозревается в убийстве собутыльника, рассказал URA.RU источник. «Доброволец еще летом вступил „Легион Вагнера“ в Истре (Подмосковье) и уехал на фронт с позывным Якут. В декабре он приехал в Екатеринбург в отпуск и явился к знакомому в общежитие на улице Аптекарская. Мужчины выпивали, в какой-то момент вспыхнул конфликт. Боец пришел в ярость и ударом ноги свернул приятелю шею», — объяснил собеседник агентства. После этого Якут сбежал, но был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». В военное следственное управление СК России по ЦВО направлен запрос с просьбой прокомментировать ЧП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...