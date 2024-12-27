27 декабря 2024

Челябинский спасатель Истомин напоил Якубовича молоком из каски. Фото

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Запись передачи "Поле чудес". Stock
Программа вышла в эфир 27 декабря (архивное фото) Фото:

Анатолий Истомин, спасатель из города Миасса Челябинской области, стал участником новогоднего выпуска программы «Поле чудес». Истомин напоил Леонида Якубовича, ведущего программы, молоком из каски.

«По легенде, в древней Руси пожары тушили молоком. Поэтому я привез вам молоко, которое предлагаю попробовать не просто так», — сказал Истомин и налил молоко в каску пожарного. Эфир программы вышел на Первом канале 27 декабря.

Истомину выпал сектор приз, он выбрал его, а не деньги. Уехал с программы с новым холодильником, наполненным продуктами.

Об участии Истомина в программе стало известно накануне, сообщило издание «Знамя труда Кунашак». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе.

Пожарный напоил Якубовича молоком
Пожарный напоил Якубовича молоком
Истомин забрал приз с «Поля чудес»
Истомин забрал приз с «Поля чудес»

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Анатолий Истомин, спасатель из города Миасса Челябинской области, стал участником новогоднего выпуска программы «Поле чудес». Истомин напоил Леонида Якубовича, ведущего программы, молоком из каски. «По легенде, в древней Руси пожары тушили молоком. Поэтому я привез вам молоко, которое предлагаю попробовать не просто так», — сказал Истомин и налил молоко в каску пожарного. Эфир программы вышел на Первом канале 27 декабря. Истомину выпал сектор приз, он выбрал его, а не деньги. Уехал с программы с новым холодильником, наполненным продуктами. Об участии Истомина в программе стало известно накануне, сообщило издание «Знамя труда Кунашак». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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