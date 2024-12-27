Развлечения Челябинский спасатель Истомин напоил Якубовича молоком из каски. Фото 28 декабря 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + Программа вышла в эфир 27 декабря (архивное фото) Фото: Natalia Senatorova/Wikipedia/CC BY-SA 4.0 Анатолий Истомин, спасатель из города Миасса Челябинской области, стал участником новогоднего выпуска программы «Поле чудес». Истомин напоил Леонида Якубовича, ведущего программы, молоком из каски. «По легенде, в древней Руси пожары тушили молоком. Поэтому я привез вам молоко, которое предлагаю попробовать не просто так», — сказал Истомин и налил молоко в каску пожарного. Эфир программы вышел на Первом канале 27 декабря. Истомину выпал сектор приз, он выбрал его, а не деньги. Уехал с программы с новым холодильником, наполненным продуктами. Об участии Истомина в программе стало известно накануне, сообщило издание «Знамя труда Кунашак». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе. Пожарный напоил Якубовича молоком Скрин с сайта Первого канала Истомин забрал приз с «Поля чудес» Скрин с сайта Первого канала Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Анатолий Истомин, спасатель из города Миасса Челябинской области, стал участником новогоднего выпуска программы «Поле чудес». Истомин напоил Леонида Якубовича, ведущего программы, молоком из каски. «По легенде, в древней Руси пожары тушили молоком. Поэтому я привез вам молоко, которое предлагаю попробовать не просто так», — сказал Истомин и налил молоко в каску пожарного. Эфир программы вышел на Первом канале 27 декабря. Истомину выпал сектор приз, он выбрал его, а не деньги. Уехал с программы с новым холодильником, наполненным продуктами. Об участии Истомина в программе стало известно накануне, сообщило издание «Знамя труда Кунашак». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям