Анатолий Истомин, спасатель из города Миасса Челябинской области, стал участником новогоднего выпуска программы «Поле чудес». Истомин напоил Леонида Якубовича, ведущего программы, молоком из каски.
«По легенде, в древней Руси пожары тушили молоком. Поэтому я привез вам молоко, которое предлагаю попробовать не просто так», — сказал Истомин и налил молоко в каску пожарного. Эфир программы вышел на Первом канале 27 декабря.
Истомину выпал сектор приз, он выбрал его, а не деньги. Уехал с программы с новым холодильником, наполненным продуктами.
Об участии Истомина в программе стало известно накануне, сообщило издание «Знамя труда Кунашак». Истомин родился в поселке Лесной, учился в Челябинске. Сейчас работает в МЧС в Миассе.
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