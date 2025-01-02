«Оттепели не будет»: прогноз для курганского рынка недвижимости на 2025 год

Рынок курганской недвижимости в 2025 году столкнется с последствиями всех изменений предыдущего года. Покупателям и застройщикам не придется надеяться на какие-то положительные изменения, но и в более худшую сторону ситуация вряд ли повернется. URA.RU вместе с экспертом прогнозирует, чего курганцам ждать на рынке недвижимости в новом году.
2025 год не обещает существенных улучшений в доступности жилья в Кургане. Несмотря на предыдущие прогнозы, которые предсказывали стабилизацию и снижение цен, реальная ситуация складывается иначе.
«Себестоимость строительства возрастает. Это, в свою очередь, приведет к увеличению цен на новостройки», — прогнозирует руководитель одного из центров недвижимости Станислав Тястов.
Динамика цен
Как считает эксперт, цены на недвижимость будут продолжать расти. Основные факторы — уменьшение объема предложения и высокая стоимость строительства. При этом, инфляция делает инвестиции в недвижимость привлекательными, что также способствует увеличению спроса и, соответственно, цен. Тястов уточнил, что самыми привлекательными покупателями в 2025 году станут те, кто будет покупать жилье за наличку, ведь такие клиенты освобождены от процентов и с ними легче всего работать. Отмечается, что у застройщиков даже есть скидки для покупателей за наличку.
Ипотека и ставка
Политика ужесточения условий по ипотеке в 2025 году продолжит влиять на рынок. Однако, сохранение таких мер поддержки, как индексация материнского капитала и субсидированные ипотечные ставки, могут оказать поддержку спросу. Тем не менее, общий объем кредитования и высокая долговая нагрузка населения могут ограничить доступность ипотеки для широких слоев населения.
По прогнозам Тястова, получить ипотеку станет сложнее не сколько из-за ставок, сколько из-за требований банков. Эксперт уточнил, что потребители сейчас тратят много денег на различные банковские продукты: карты, автокредиты, а тут еще и ипотека. Со слов Тястова, в Кургане колоссальная закредитованность населения.
«Кардинальных изменений ключевой ставки ЦБ, даже в рамках целого года, ждать не стоит. Будет ставка в диапазоне 20?30%. Сейчас она 21%, может подняться до 30, но это не факт. Вероятнее всего показатель вырастет до 25%. Не исключено, что будет и снижение, но не значительное. Максимум до 18%», — делится с URA.RU эксперт.
Аренда квартир
Рынок аренды также показывает тенденцию к росту цен. Уже сейчас заметно, что средняя цена на квартиры, даже в стареньких пятиэтажках, превышает 20 тысяч рублей. Тястов отмечает, что в 2025 году ситуация легче не станет. Рост цен также будет связан с высокой стоимостью жилья и стремлением инвесторов использовать недвижимость как средство сохранения капитала.
Будет ли дефицит
Тястов отмечает, что дефицита квартир не возникнет. В Кургане замечены большие объемы строительства. Согласно открытым данным, в городе отстраивается более 400 тысяч квадратных метров (если посчитать, что средние однушки 35 квадратных метров, то сейчас в Кургане строится 12 тысяч однушек).
На набережной также строится новый жилой комплекс, который рассчитан на четыре тысячи квартир. Еще один ЖК появится в микрорайоне Заозерный. Он будет рассчитан на 33 тысячи жителей (а это почти каждый десятый житель Кургана). Тястов отмечает, что те постройки, которые на данный момент не завершены, будут достроены. Застройщики не будут бросать свои проекты.
«Но нельзя исключать, что может возникнуть дефицит желающих купить жилье. Застройщикам сейчас нелегко распродавать все эти объемы. Когда они согласовывали все проекты, ситуация на рынке недвижимости была кардинально другой», — пояснил URA.RU Тястов.
Подводя итоги, рынок недвижимости в Кургане в 2025 году будет характеризоваться высокими ценами как на покупку, так и на аренду жилья. Улучшения доступности жилья не ожидается, а стоимость недвижимости, скорее всего, продолжит расти. Важным фактором остается мониторинг государственных регулятивных мер и ипотечных программ, которые могут оказывать значительное влияние на динамику рынка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!