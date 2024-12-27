Авиарейс из Сургута в Казань направили в другой аэропорт

Авиарейс из Сургута, направляющийся в аэропорт Казани, перенаправлен на запасной аэродром «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом сообщается в аэропорту Сургута.
«Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Сургута по решению командиров воздушных судов перенаправлен на запасные аэродромы в Бегишево», — сообщает онлайн-табло в аэропорту Сургута. Аэропорт Казани в данный момент не принимает и не отправляет рейсы.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем telegram-канале, что временные ограничения введены с 06:00 сегодняшнего дня. Решение было принято с целью безопасности.
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