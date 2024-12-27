27 декабря 2024

Авиарейс из Сургута в Казань направили в другой аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс перенаправили в Нижнекамск
Рейс перенаправили в Нижнекамск Фото:

Авиарейс из Сургута, направляющийся в аэропорт Казани, перенаправлен на запасной аэродром «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом сообщается в аэропорту Сургута.

«Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Сургута по решению командиров воздушных судов перенаправлен на запасные аэродромы в Бегишево», — сообщает онлайн-табло в аэропорту Сургута. Аэропорт Казани в данный момент не принимает и не отправляет рейсы.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем telegram-канале, что временные ограничения введены с 06:00 сегодняшнего дня. Решение было принято с целью безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиарейс из Сургута, направляющийся в аэропорт Казани, перенаправлен на запасной аэродром «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом сообщается в аэропорту Сургута. «Направляющийся в аэропорт Казани рейс из Сургута по решению командиров воздушных судов перенаправлен на запасные аэродромы в Бегишево», — сообщает онлайн-табло в аэропорту Сургута. Аэропорт Казани в данный момент не принимает и не отправляет рейсы. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем telegram-канале, что временные ограничения введены с 06:00 сегодняшнего дня. Решение было принято с целью безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...