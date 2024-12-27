Статусный чиновник покинет структуру пермского минспорта

Минспорта решило реорганизовать ЦСП
В Центре спортивной подготовки Пермского края (ЦСП), которая относится к краевому Минспорта, сменится руководитель. Михаил Аминов сложит полномочия.
«Директор ГКБУ „Центр спортивной подготовки Пермского края“ Михаил Аминов покидает свою должность», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минспорта. Уточняется, что руководство сменится в связи с реорганизацией ЦСП. Имя кандидата на должность пока не раскрывают.
Михаил Аминов возглавил Центр спортивной подготовки в июне 2021 года. До этого он был исполнительным директором региональной федерации вольной борьбы.
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