27 декабря 2024

Статусный чиновник покинет структуру пермского минспорта

Руководитель Центра спортивной подготовки Пермского края Аминов увольняется
© Служба новостей «URA.RU»
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Минспорта решило реорганизовать ЦСП
Минспорта решило реорганизовать ЦСП Фото:

В Центре спортивной подготовки Пермского края (ЦСП), которая относится к краевому Минспорта, сменится руководитель. Михаил Аминов сложит полномочия.

«Директор ГКБУ „Центр спортивной подготовки Пермского края“ Михаил Аминов покидает свою должность», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минспорта. Уточняется, что руководство сменится в связи с реорганизацией ЦСП. Имя кандидата на должность пока не раскрывают.

Михаил Аминов возглавил Центр спортивной подготовки в июне 2021 года. До этого он был исполнительным директором региональной федерации вольной борьбы.

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В Центре спортивной подготовки Пермского края (ЦСП), которая относится к краевому Минспорта, сменится руководитель. Михаил Аминов сложит полномочия. «Директор ГКБУ „Центр спортивной подготовки Пермского края“ Михаил Аминов покидает свою должность», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минспорта. Уточняется, что руководство сменится в связи с реорганизацией ЦСП. Имя кандидата на должность пока не раскрывают. Михаил Аминов возглавил Центр спортивной подготовки в июне 2021 года. До этого он был исполнительным директором региональной федерации вольной борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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