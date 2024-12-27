Как в новогодние праздники будут работать ЗАГСы Екатеринбурга. График

В Екатеринбурге в новогодние праздники будут дежурить ЗАГСы

28 декабря 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Последний полный рабочий день ЗАГСов в 2024 году — 28 декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В период новогодних праздников подразделения ЗАГСа в Екатеринбурге изменят график работы. Изменения в графике будут с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. О том, когда можно подать важные заявления и получить документы, — в материале URA.RU. В последний рабочий день в 2024 году — 28 декабря — все ЗАГСы города и отдел регистрации брака работают с 09:00 до 18:00, 29 декабря — выходной. В праздники подразделения будут работать по несколько дней с 10:00 до 14:00 часов. ЗАГС Екатеринбурга (Белинского, 135) будет работать 30 и 31 декабря, с 3 по 6 января;

(Белинского, 135) будет работать 30 и 31 декабря, с 3 по 6 января; Верх-Исетский район (Металлургов, 44) — 2 и 3 января;

район (Металлургов, 44) — 2 и 3 января; Железнодорожный район (Братьев Быковых, 7) — 30 декабря и 2 января;

район (Братьев Быковых, 7) — 30 декабря и 2 января; Кировский район (Лодыгина, 8) — 30 декабря и 2 января;

район (Лодыгина, 8) — 30 декабря и 2 января; Ленинский район (Сакко и Ванцетти, 105/1) — 3 и 6 января;

район (Сакко и Ванцетти, 105/1) — 3 и 6 января; Октябрьский район (Луначарского, 220) — 3 и 5 января;

район (Луначарского, 220) — 3 и 5 января; Орджоникидзевский район (Кузнецова, 2) — 4 и 8 января;

район (Кузнецова, 2) — 4 и 8 января; Чкаловский район (Титова, 26) — 31 декабря и 7 января (с 09:00 до 13:00);

район (Титова, 26) — 31 декабря и 7 января (с 09:00 до 13:00); Отдел регистрации брака — Дворец бракосочетания (Карла Либкнехта, 3) — 31 декабря будут регистрировать брак согласно поданным заявлениям. Подать заявление можно будет 2, 3 и 7 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период новогодних праздников подразделения ЗАГСа в Екатеринбурге изменят график работы. Изменения в графике будут с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. О том, когда можно подать важные заявления и получить документы, — в материале URA.RU. В последний рабочий день в 2024 году — 28 декабря — все ЗАГСы города и отдел регистрации брака работают с 09:00 до 18:00, 29 декабря — выходной. В праздники подразделения будут работать по несколько дней с 10:00 до 14:00 часов.