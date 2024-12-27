27 декабря 2024

Как в новогодние праздники будут работать ЗАГСы Екатеринбурга. График

В Екатеринбурге в новогодние праздники будут дежурить ЗАГСы
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Первая церемония бракосочетания в ЗАГС.Екатеринбург, загс, брак, подпись, свадьба, жених и невеста, регистрация брака
Последний полный рабочий день ЗАГСов в 2024 году — 28 декабря Фото:

В период новогодних праздников подразделения ЗАГСа в Екатеринбурге изменят график работы. Изменения в графике будут с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. О том, когда можно подать важные заявления и получить документы, — в материале URA.RU.

В последний рабочий день в 2024 году — 28 декабря — все ЗАГСы города и отдел регистрации брака работают с 09:00 до 18:00, 29 декабря — выходной. В праздники подразделения будут работать по несколько дней с 10:00 до 14:00 часов.

  • ЗАГС Екатеринбурга (Белинского, 135) будет работать 30 и 31 декабря, с 3 по 6 января;
  • Верх-Исетский район (Металлургов, 44) — 2 и 3 января;
  • Железнодорожный район (Братьев Быковых, 7) — 30 декабря и 2 января;
  • Кировский район (Лодыгина, 8) — 30 декабря и 2 января;
  • Ленинский район (Сакко и Ванцетти, 105/1) — 3 и 6 января;
  • Октябрьский район (Луначарского, 220) — 3 и 5 января;
  • Орджоникидзевский район (Кузнецова, 2) — 4 и 8 января;
  • Чкаловский район (Титова, 26) — 31 декабря и 7 января (с 09:00 до 13:00);
  • Отдел регистрации брака — Дворец бракосочетания (Карла Либкнехта, 3) — 31 декабря будут регистрировать брак согласно поданным заявлениям. Подать заявление можно будет 2, 3 и 7 января.

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В период новогодних праздников подразделения ЗАГСа в Екатеринбурге изменят график работы. Изменения в графике будут с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. О том, когда можно подать важные заявления и получить документы, — в материале URA.RU. В последний рабочий день в 2024 году — 28 декабря — все ЗАГСы города и отдел регистрации брака работают с 09:00 до 18:00, 29 декабря — выходной. В праздники подразделения будут работать по несколько дней с 10:00 до 14:00 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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