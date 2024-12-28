На предприятиях ОАК скопилось около 40 недособранных гражданских самолетов

К концу 2024 года на предприятиях ПАО «Яковлев», входящих в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), накопилось более 20 недостроенных самолетов каждой модели — SJ-100 и МС-21. Еще столько же недоделанных среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода. Основная проблема, мешающая завершению строительства: отсутствие отечественных аналогов импортных комплектующих и систем из-за санкций против РФ, сообщили представители ОАК.
«К концу 2024 года в производственном центре ПАО „Яковлев“ в Комсомольске-на-Амуре <...> находится более 20 региональных самолетов SJ-100 в разной степени готовности, <...> Столько же среднемагистральных МС-21 стоит на площадке Иркутского авиазавода», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя ОАК. Достроить лайнеры пока не представляется возможным из-за отсутствия отечественных аналогов импортных комплектующих и систем.
По словам представителя госкорпорации, в связи с отсутствием некоторых деталей было принято решение собирать авиалайнеры до определенной стадии. Эта мера должна позволить ускорить процесс завершения строительства, как только будут доступны нужные детали.
На данный момент ни одна из моделей не совершила первого полета в той конфигурации, в которой их планируется поставлять авиакомпаниям. Например, для модели SJ-100 пока не сертифицирован отечественный двигатель ПД-8, и испытания проводятся на двигателе SaM-146.
В случае с МС-2: несмотря на замену двигателя на отечественный ПД-14, требуется замена других систем и материалов для крыльев. К тому же МС-21 в процессе импортозамещения существенно потяжелел, что сократило дальность его полета в два и более раза.
Ранее сообщалось, что в начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8. Новый лайнер должен будет постепенно заменить франко-российские модели, которые используют двигатели SaM146.
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