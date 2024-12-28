Путин исключил право на УДО для осужденных пожизненно за терроризм и мятеж

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Путин подписал закон, который исключает у пожизненно осужденных за терроризм или вооруженный мятеж право на УДО
Путин подписал закон, который исключает у пожизненно осужденных за терроризм или вооруженный мятеж право на УДО Фото:

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который исключает право на условно-досрочное освобождение (УДО) для лиц, отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободны за совершение преступления, предусмотренного статьей <...> либо совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободны новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит», — указано в документе. Закон направлен на ужесточение наказаний за особо тяжкие преступления, такие как терроризм и вооруженный мятеж.

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который исключает право на условно-досрочное освобождение (УДО) для лиц, отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. «Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободны за совершение преступления, предусмотренного статьей <...> либо совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободны новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит», — указано в документе. Закон направлен на ужесточение наказаний за особо тяжкие преступления, такие как терроризм и вооруженный мятеж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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