В России ужесточают наказание за вооруженный мятеж

Путин подписал закон о пожизненном заключении за мятеж с тяжкими последствиями
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за мятеж
Путин подписал закон об ужесточении наказания за мятеж Фото:

В России ужесточается наказание за вооруженный мятеж. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому за участие в мятеже с тяжкими последствиями, включая смерть, можно получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

«Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это деяние может наказываться пожизненным лишением свободы», — говорится в тексте закона. Отмечается, что также наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы. Участие в таком мятеже теперь наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Также вводится новый состав преступления. Так, если мятеж привел к смерти человека или тяжким последствиям, виновный также может быть наказан штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей.

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В России ужесточается наказание за вооруженный мятеж. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому за участие в мятеже с тяжкими последствиями, включая смерть, можно получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. «Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это деяние может наказываться пожизненным лишением свободы», — говорится в тексте закона. Отмечается, что также наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы. Участие в таком мятеже теперь наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Также вводится новый состав преступления. Так, если мятеж привел к смерти человека или тяжким последствиям, виновный также может быть наказан штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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