27 декабря 2024

Пуэр и горнолыжные костюмы: какие бренды представят в китайских шоурумах в Кургане

В китайских шоурумах Кургана представят чай, продукты и одежду из кашемира
© Служба новостей «URA.RU»
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В шоурумах Кургана будут продавать китайский чай
В шоурумах Кургана будут продавать китайский чай Фото:

В китайских шоурумах, которые откроют в Кургане в 2025 году, хотят продавать чай, спортивную одежду из кашемира, костюмы и различные продукты питания. Планируется, что свои товары представят фабрики Munsell и Yanlaoda из провинции Шэньси. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.

«Свои товары представит бренды Munsell и Yanlaoda. Фабрики занимается производством спортивной одежды для горнолыжного спорта, одежды из кашемира и шелка. Также выпускают пальто, рубашки и носки», — сообщили источники. Товары предприятия Munsell уже презентовали в Кургане на центральной площади этим летом в ходе визита делегации Народного правительства города-побратима Юйлинь.

Также ожидается, что в шоурумах будет представлена продукция Шэньсийского завода по производству чая. Предприятие специализируется на производстве зеленого, черного и белого чая, пуэра. Несколько компаний привезут продукты питания. Провинция Шэньси является мировым лидером по продаже яблоке, груш и киви.

Шоурумы с китайскими товарами хотят открыть на одних из самых посещаемых площадках Кургана. Предполагается, что они появятся на Центральном или Некрасовском рынках. Еще одним из вариантов рассматривается культурно-выставочный центр. Подобные выставки, но с курганской продукцию будут также открыты в 2025 году в Китае.

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В китайских шоурумах, которые откроют в Кургане в 2025 году, хотят продавать чай, спортивную одежду из кашемира, костюмы и различные продукты питания. Планируется, что свои товары представят фабрики Munsell и Yanlaoda из провинции Шэньси. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. «Свои товары представит бренды Munsell и Yanlaoda. Фабрики занимается производством спортивной одежды для горнолыжного спорта, одежды из кашемира и шелка. Также выпускают пальто, рубашки и носки», — сообщили источники. Товары предприятия Munsell уже презентовали в Кургане на центральной площади этим летом в ходе визита делегации Народного правительства города-побратима Юйлинь. Также ожидается, что в шоурумах будет представлена продукция Шэньсийского завода по производству чая. Предприятие специализируется на производстве зеленого, черного и белого чая, пуэра. Несколько компаний привезут продукты питания. Провинция Шэньси является мировым лидером по продаже яблоке, груш и киви. Шоурумы с китайскими товарами хотят открыть на одних из самых посещаемых площадках Кургана. Предполагается, что они появятся на Центральном или Некрасовском рынках. Еще одним из вариантов рассматривается культурно-выставочный центр. Подобные выставки, но с курганской продукцию будут также открыты в 2025 году в Китае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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