Пуэр и горнолыжные костюмы: какие бренды представят в китайских шоурумах в Кургане

В китайских шоурумах, которые откроют в Кургане в 2025 году, хотят продавать чай, спортивную одежду из кашемира, костюмы и различные продукты питания. Планируется, что свои товары представят фабрики Munsell и Yanlaoda из провинции Шэньси. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Свои товары представит бренды Munsell и Yanlaoda. Фабрики занимается производством спортивной одежды для горнолыжного спорта, одежды из кашемира и шелка. Также выпускают пальто, рубашки и носки», — сообщили источники. Товары предприятия Munsell уже презентовали в Кургане на центральной площади этим летом в ходе визита делегации Народного правительства города-побратима Юйлинь.
Также ожидается, что в шоурумах будет представлена продукция Шэньсийского завода по производству чая. Предприятие специализируется на производстве зеленого, черного и белого чая, пуэра. Несколько компаний привезут продукты питания. Провинция Шэньси является мировым лидером по продаже яблоке, груш и киви.
Шоурумы с китайскими товарами хотят открыть на одних из самых посещаемых площадках Кургана. Предполагается, что они появятся на Центральном или Некрасовском рынках. Еще одним из вариантов рассматривается культурно-выставочный центр. Подобные выставки, но с курганской продукцию будут также открыты в 2025 году в Китае.
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