Мэр Екатеринбурга перед Новым годом уволил главу района

Глава Кировского района Екатеринбурга Боликов отправлен в отставку

28 декабря 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Владимир Боликов возглавлял Кировский район с июня 2021 года Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в последний рабочий день 2024 года — 28 декабря — попрощался с главой Кировского района Владимиром Боликовым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Был комплекс проблем. Среди них, конечно, уборка», — поделился собеседник. Ранее читатели URA.RU относили Кировский район к территориям, где дела со снегом обстоят хуже всего. Кто займет место Боликова, пока неизвестно. Сам он на звонок корреспондента не ответил, непрочитанным осталось сообщение в мессенджере. Боликову 57 лет. Карьеру во власти начал в 1992 году, когда пришел в отдел коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы администрации по вопросам торговли. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром. Разговоры, что Боликов может покинуть должность, возникали время от времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в последний рабочий день 2024 года — 28 декабря — попрощался с главой Кировского района Владимиром Боликовым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Был комплекс проблем. Среди них, конечно, уборка», — поделился собеседник. Ранее читатели URA.RU относили Кировский район к территориям, где дела со снегом обстоят хуже всего. Кто займет место Боликова, пока неизвестно. Сам он на звонок корреспондента не ответил, непрочитанным осталось сообщение в мессенджере. Боликову 57 лет. Карьеру во власти начал в 1992 году, когда пришел в отдел коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы администрации по вопросам торговли. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром. Разговоры, что Боликов может покинуть должность, возникали время от времени.