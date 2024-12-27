27 декабря 2024

Мэр Екатеринбурга перед Новым годом уволил главу района

Глава Кировского района Екатеринбурга Боликов отправлен в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург , боликов владимир
Владимир Боликов возглавлял Кировский район с июня 2021 года Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в последний рабочий день 2024 года — 28 декабря — попрощался с главой Кировского района Владимиром Боликовым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Был комплекс проблем. Среди них, конечно, уборка», — поделился собеседник. Ранее читатели URA.RU относили Кировский район к территориям, где дела со снегом обстоят хуже всего.

Кто займет место Боликова, пока неизвестно. Сам он на звонок корреспондента не ответил, непрочитанным осталось сообщение в мессенджере.

Боликову 57 лет. Карьеру во власти начал в 1992 году, когда пришел в отдел коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы администрации по вопросам торговли. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром. Разговоры, что Боликов может покинуть должность, возникали время от времени.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в последний рабочий день 2024 года — 28 декабря — попрощался с главой Кировского района Владимиром Боликовым. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Был комплекс проблем. Среди них, конечно, уборка», — поделился собеседник. Ранее читатели URA.RU относили Кировский район к территориям, где дела со снегом обстоят хуже всего. Кто займет место Боликова, пока неизвестно. Сам он на звонок корреспондента не ответил, непрочитанным осталось сообщение в мессенджере. Боликову 57 лет. Карьеру во власти начал в 1992 году, когда пришел в отдел коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы администрации по вопросам торговли. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром. Разговоры, что Боликов может покинуть должность, возникали время от времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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