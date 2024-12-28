Песков объяснил рост доверия к Путину

Песков: активная деятельность Путина сказалась на улучшении его рейтинга

28 декабря 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Путин ведет активную публичную деятельность, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU Насыщенная новостная неделя положительно отразилась на восприятии президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения страны. «Прошла неделя, которая была чрезвычайно насыщена новостями. Это нашло свое отражение. Но очевидным остается факт, что президент Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения нашей страны», — заявил Песков. При этом он добавил, что результаты социологических опросов могут колебаться, что является нормальным процессом. Высокий рейтинг Путина связан с активной публичной деятельностью президента, заключил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Насыщенная новостная неделя положительно отразилась на восприятии президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения страны. «Прошла неделя, которая была чрезвычайно насыщена новостями. Это нашло свое отражение. Но очевидным остается факт, что президент Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения нашей страны», — заявил Песков. При этом он добавил, что результаты социологических опросов могут колебаться, что является нормальным процессом. Высокий рейтинг Путина связан с активной публичной деятельностью президента, заключил Песков.