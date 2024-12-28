Песков объяснил рост доверия к Путину

Песков: активная деятельность Путина сказалась на улучшении его рейтинга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Путин ведет активную публичную деятельность, заявил Песков Фото:

Насыщенная новостная неделя положительно отразилась на восприятии президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения страны.

«Прошла неделя, которая была чрезвычайно насыщена новостями. Это нашло свое отражение. Но очевидным остается факт, что президент Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения нашей страны», — заявил Песков.

При этом он добавил, что результаты социологических опросов могут колебаться, что является нормальным процессом. Высокий рейтинг Путина связан с активной публичной деятельностью президента, заключил Песков.

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Насыщенная новостная неделя положительно отразилась на восприятии президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения страны. «Прошла неделя, которая была чрезвычайно насыщена новостями. Это нашло свое отражение. Но очевидным остается факт, что президент Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения нашей страны», — заявил Песков. При этом он добавил, что результаты социологических опросов могут колебаться, что является нормальным процессом. Высокий рейтинг Путина связан с активной публичной деятельностью президента, заключил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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