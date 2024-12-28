Песков раскрыл, где Путин встретит Новый год

Президент России Владимир Путин проведет новогоднюю ночь дома. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Обычно дома, если он никуда не ездит», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о том, где Путин отпразднует Новый год. Однако представитель Кремля уточнил, что российский лидер часто ездит туда, где он больше всего нужен, намекая на то, что место, где Путин встретит праздник, может измениться.
По словам Пескова, в кабинете президента традиционно устанавливают новогоднюю елку. Это добавляет праздничного настроения даже в официальной обстановке.
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