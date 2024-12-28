Песков — URA.RU: подсчитать ущерб экологии Черного моря невозможно

Песков: подсчитать ущерб экологии Черного моря невозможно
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Песков – URA.RU: подсчитать ущерб экологии Черного моря невозможно
Песков – URA.RU: подсчитать ущерб экологии Черного моря невозможно Фото:

Подчитать экологический ущерб, нанесенный акватории Черного моря после крушения двух танкеров и разлива нефти, в настоящий момент невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Полный размер ущерба для окружающей среды в настоящее время подсчитать невозможно. Но эта работа ведется специалистами постоянно. Координацией работы всех ведомств занимается МЧС и министр Александр Куренков. Ситуация действительно критическая. Неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует максимум усилий со стороны ряда ведомств. Волонтеры не жалеют себя. Делается все, что нужно для региона, который терпит бедствие», — заявил Песков.

Режим ЧС федерального масштаба был введен в регионе четверг 26 декабря. Накануне ситуацию с разливом нефти в Черном море президент РФ Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым.

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Подчитать экологический ущерб, нанесенный акватории Черного моря после крушения двух танкеров и разлива нефти, в настоящий момент невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Полный размер ущерба для окружающей среды в настоящее время подсчитать невозможно. Но эта работа ведется специалистами постоянно. Координацией работы всех ведомств занимается МЧС и министр Александр Куренков. Ситуация действительно критическая. Неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует максимум усилий со стороны ряда ведомств. Волонтеры не жалеют себя. Делается все, что нужно для региона, который терпит бедствие», — заявил Песков. Режим ЧС федерального масштаба был введен в регионе четверг 26 декабря. Накануне ситуацию с разливом нефти в Черном море президент РФ Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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