Трамвай с Дедом Морозом, Снегурочкой и бабой Ягой ездит по Челябинску

В Челябинске вышел на линию трамвай с Дедом Морозом, Снегурочкой и бабой Ягой. Персонажи поздравят челябинцев и гостей города с праздниками и предложат спеть песни и исполнить танец, чтобы спасти Новый год.
«Внутри пассажиров встречают Дед Мороз, Снегурочка и… баба Яга! Баба Яга „похитила“ дедушку и внучку, а пассажиры трамвая должны им помочь с помощью песен и танцев», — сообщает telegram-канал «Че делать».
Сегодня, 28 декабря, трамвай будет курсировать по маршруту №18, 29 декабря — по №5, а 30 декабря по №15. Также в транспорте будет работать почта Деда Мороза. Каждый ребенок сможет отправить ему письмо.
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