Трамвай с Дедом Морозом, Снегурочкой и бабой Ягой ездит по Челябинску

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, дед мороз
Новогодние персонажи поздравят челябинцев с праздником Фото:

В Челябинске вышел на линию трамвай с Дедом Морозом, Снегурочкой и бабой Ягой. Персонажи поздравят челябинцев и гостей города с праздниками и предложат спеть песни и исполнить танец, чтобы спасти Новый год.

«Внутри пассажиров встречают Дед Мороз, Снегурочка и… баба Яга! Баба Яга „похитила“ дедушку и внучку, а пассажиры трамвая должны им помочь с помощью песен и танцев», — сообщает telegram-канал «Че делать».

Сегодня, 28 декабря, трамвай будет курсировать по маршруту №18, 29 декабря — по №5, а 30 декабря по №15. Также в транспорте будет работать почта Деда Мороза. Каждый ребенок сможет отправить ему письмо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске вышел на линию трамвай с Дедом Морозом, Снегурочкой и бабой Ягой. Персонажи поздравят челябинцев и гостей города с праздниками и предложат спеть песни и исполнить танец, чтобы спасти Новый год. «Внутри пассажиров встречают Дед Мороз, Снегурочка и… баба Яга! Баба Яга „похитила“ дедушку и внучку, а пассажиры трамвая должны им помочь с помощью песен и танцев», — сообщает telegram-канал «Че делать». Сегодня, 28 декабря, трамвай будет курсировать по маршруту №18, 29 декабря — по №5, а 30 декабря по №15. Также в транспорте будет работать почта Деда Мороза. Каждый ребенок сможет отправить ему письмо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...