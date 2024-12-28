В Челябинске предпринимателю Рузанне Григорян отказали в строительстве торгового комплекса площадью 1700 квадратных метров с подземной автостоянкой в частном секторе. Градостроительная комиссия заключила, что отсутствует обоснование для выдачи разрешения, сообщается на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина с подземной автостоянкой на 15 машино-мест с максимальным процентом застройки — 73 и минимальным процентом озеленения — 15 в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Румянцева, 45 в Металлургическом районе города Челябинска. В предоставлении разрешения отказано в связи с отсутствием обоснования необходимости предоставления разрешения», — сообщается на сайте.
Согласно документации, бизнес-леди просила расширить территорию под строительство и снизить процент необходимого озеленения участка. Причем это уже второй объект, который планирует построить предприниматель Рузанна Григорян.
Согласно документации, по ее инициативе на северо-западе Челябинска появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Причем на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!