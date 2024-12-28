Челябинской бизнесвумен не дали расширить участок под ТК в частном секторе. Скрин

28 декабря 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Планировалось увеличить процент застройки на участке и снизить процент озеленения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске предпринимателю Рузанне Григорян отказали в строительстве торгового комплекса площадью 1700 квадратных метров с подземной автостоянкой в частном секторе. Градостроительная комиссия заключила, что отсутствует обоснование для выдачи разрешения, сообщается на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина с подземной автостоянкой на 15 машино-мест с максимальным процентом застройки — 73 и минимальным процентом озеленения — 15 в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Румянцева, 45 в Металлургическом районе города Челябинска. В предоставлении разрешения отказано в связи с отсутствием обоснования необходимости предоставления разрешения», — сообщается на сайте. Согласно документации, бизнес-леди просила расширить территорию под строительство и снизить процент необходимого озеленения участка. Причем это уже второй объект, который планирует построить предприниматель Рузанна Григорян. Согласно документации, по ее инициативе на северо-западе Челябинска появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Причем на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя. Торговый объект с автостоянкой предприниматель планировала построить в частном секторе кадастровая карта г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске предпринимателю Рузанне Григорян отказали в строительстве торгового комплекса площадью 1700 квадратных метров с подземной автостоянкой в частном секторе. Градостроительная комиссия заключила, что отсутствует обоснование для выдачи разрешения, сообщается на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина с подземной автостоянкой на 15 машино-мест с максимальным процентом застройки — 73 и минимальным процентом озеленения — 15 в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития по улице Румянцева, 45 в Металлургическом районе города Челябинска. В предоставлении разрешения отказано в связи с отсутствием обоснования необходимости предоставления разрешения», — сообщается на сайте. Согласно документации, бизнес-леди просила расширить территорию под строительство и снизить процент необходимого озеленения участка. Причем это уже второй объект, который планирует построить предприниматель Рузанна Григорян. Согласно документации, по ее инициативе на северо-западе Челябинска появится многофункциональный двухэтажный комплекс, включающий объекты бытового обслуживания. Его площадь составит 530 квадратных метров. Процент застройки территории — 60%. Причем на территории на месте расположенного рядом с будущим объектом недостроя должна была появиться высотка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, но объект реконструирован по инициативе предпринимателя.