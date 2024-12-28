Путин подписал закон о выходе из соглашения о ядерно-экологической программе

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе из международного соглашения по ядерно-экологической программе (МНЭПР), которое регулировало вопросы утилизации атомных подводных лодок. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
«Денонсировать Рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации», — говорится в новом законе. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.
Соглашение было подписано еще в мае 2003 года. Оно объединяло множество стран Европы, а также США. Международное соглашение МНЭПР создавало юридическую основу для реализации проектов по повышению ядерно-радиационной безопасности на северо-западе страны с участием иностранных партнеров. Однако, по данным МИД России, взаимная работа в рамках договора была приостановлена еще в период с 2015 по 2017 годы.
Ранее «Царьград» писал о том, что американские власти захотели переговоров с Россией по ядерным рискам. Джон Файнер, советник президента США по нацбезопасности, заявил, что в случае отказа американцы усилят боеготовность своих ядерных сил.
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