Жители Нижнего Тагила рискуют остаться с зараженной водой из-за аварии. Документ

28 декабря 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Авария случилась на реке Гальянка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле 28 декабря произошла авария на канализационном водоводе реки Гальянка, которая создает угрозу загрязнения воды в Тагильском пруду, обеспечивающем «Уралвагонзавод» и горожан горячим водоснабжением. Сейчас специалисты борются с последствиями аварии. Рассылка с таким предупреждением есть в распоряжении URA.RU. «Доводим до вашего сведения, что в связи с аварией на канализационном водоводе за гипермаркетом „Лента“ на Гальянке нечистоты частично попали в Тагильский пруд. Нижнетагильское водохранилище используется „Уралвагонзаводом“ для обеспечения производственной и хозяйственно-бытовой деятельности, а также в целях обеспечения горячего водоснабжения города», — следует из сообщения. Жителей призвали минимизировать контакт с грязной водой из-под крана. Отмечается, что из-за угрозы распространения инфекции главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу и Пригородному району Юрий Бармин организовал проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную местного «Водоканала». Там попросили перезвонить позже к приходу директора, однако второй раз дозвониться до учреждения не удалось. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле 28 декабря произошла авария на канализационном водоводе реки Гальянка, которая создает угрозу загрязнения воды в Тагильском пруду, обеспечивающем «Уралвагонзавод» и горожан горячим водоснабжением. Сейчас специалисты борются с последствиями аварии. Рассылка с таким предупреждением есть в распоряжении URA.RU. «Доводим до вашего сведения, что в связи с аварией на канализационном водоводе за гипермаркетом „Лента“ на Гальянке нечистоты частично попали в Тагильский пруд. Нижнетагильское водохранилище используется „Уралвагонзаводом“ для обеспечения производственной и хозяйственно-бытовой деятельности, а также в целях обеспечения горячего водоснабжения города», — следует из сообщения. Жителей призвали минимизировать контакт с грязной водой из-под крана. Отмечается, что из-за угрозы распространения инфекции главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу и Пригородному району Юрий Бармин организовал проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную местного «Водоканала». Там попросили перезвонить позже к приходу директора, однако второй раз дозвониться до учреждения не удалось.