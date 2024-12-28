Жители Нижнего Тагила рискуют остаться с зараженной водой из-за аварии. Документ

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Озеро Здохня и шламонакопитель МУП "Водоканал". Екатеринбург, грязь, грязная вода, загрязнение окружающей среды, черная вода, экология
Авария случилась на реке Гальянка (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле 28 декабря произошла авария на канализационном водоводе реки Гальянка, которая создает угрозу загрязнения воды в Тагильском пруду, обеспечивающем «Уралвагонзавод» и горожан горячим водоснабжением. Сейчас специалисты борются с последствиями аварии. Рассылка с таким предупреждением есть в распоряжении URA.RU.

«Доводим до вашего сведения, что в связи с аварией на канализационном водоводе за гипермаркетом „Лента“ на Гальянке нечистоты частично попали в Тагильский пруд. Нижнетагильское водохранилище используется „Уралвагонзаводом“ для обеспечения производственной и хозяйственно-бытовой деятельности, а также в целях обеспечения горячего водоснабжения города», — следует из сообщения.

Жителей призвали минимизировать контакт с грязной водой из-под крана. Отмечается, что из-за угрозы распространения инфекции главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу и Пригородному району Юрий Бармин организовал проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную местного «Водоканала». Там попросили перезвонить позже к приходу директора, однако второй раз дозвониться до учреждения не удалось.

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В Нижнем Тагиле 28 декабря произошла авария на канализационном водоводе реки Гальянка, которая создает угрозу загрязнения воды в Тагильском пруду, обеспечивающем «Уралвагонзавод» и горожан горячим водоснабжением. Сейчас специалисты борются с последствиями аварии. Рассылка с таким предупреждением есть в распоряжении URA.RU. «Доводим до вашего сведения, что в связи с аварией на канализационном водоводе за гипермаркетом „Лента“ на Гальянке нечистоты частично попали в Тагильский пруд. Нижнетагильское водохранилище используется „Уралвагонзаводом“ для обеспечения производственной и хозяйственно-бытовой деятельности, а также в целях обеспечения горячего водоснабжения города», — следует из сообщения. Жителей призвали минимизировать контакт с грязной водой из-под крана. Отмечается, что из-за угрозы распространения инфекции главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу и Пригородному району Юрий Бармин организовал проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную местного «Водоканала». Там попросили перезвонить позже к приходу директора, однако второй раз дозвониться до учреждения не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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