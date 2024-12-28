Курганский фармзавод «Синтез» выходит на рынок Ирака

© Служба новостей «URA.RU»
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Фармзавод будет поставлять лекарства в Ирак
Фармзавод будет поставлять лекарства в Ирак Фото:

Курганский фармацевтический завод «Синтез» планирует начать продавать медпрепараты в Ираке. Первые поставки планируют осуществить уже в конце 2025 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Биннофарм Групп».

Заводу предстоит регистрация лекарств и получение регистрационных удостоверений как на территории Ирака, так и в автономии Курдистан. «Уже определены первые препараты для последующих поставок с ожидаемым годовым оборотом в 500 тысяч долларов. Первую поставку планируется осуществить в четвертом квартале 2025 года», — отметила директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

На фармзаводе отметили, что в планах есть расширение продуктовой линейки и выход на рынки других стран арабского мира. Делегации из Ирака в ходе визита в Курган были представлены ключевые этапы изготовления лекарств, современные производственные линии и лаборатории контроля качества. В состав иностранной инспекции вошли представители Министерства здравоохранения страны, ведущие специалисты иракской фармацевтической отрасли, включая дистрибьюторов. Мед

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Курганский фармацевтический завод «Синтез» планирует начать продавать медпрепараты в Ираке. Первые поставки планируют осуществить уже в конце 2025 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Биннофарм Групп». Заводу предстоит регистрация лекарств и получение регистрационных удостоверений как на территории Ирака, так и в автономии Курдистан. «Уже определены первые препараты для последующих поставок с ожидаемым годовым оборотом в 500 тысяч долларов. Первую поставку планируется осуществить в четвертом квартале 2025 года», — отметила директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская. На фармзаводе отметили, что в планах есть расширение продуктовой линейки и выход на рынки других стран арабского мира. Делегации из Ирака в ходе визита в Курган были представлены ключевые этапы изготовления лекарств, современные производственные линии и лаборатории контроля качества. В состав иностранной инспекции вошли представители Министерства здравоохранения страны, ведущие специалисты иракской фармацевтической отрасли, включая дистрибьюторов. Мед
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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