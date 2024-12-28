Сатка победила в российском конкурсе на лучшую въездную стелу

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Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, стела, сатка, поворот на сатку
Стела в Сатке одержала победу в конкурсе Фото:

Стела в Сатке Челябинской области одержала убедительную победу в конкурсе на лучшую въездную стелу мунипальных образований России. Она набрала 27% голосов.

«Друзья, искренне благодарю всех за поддержку — стела „Сатка“ достойно представила Челябинскую область и Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“ и набрала наибольшее число голосов. Благодарю жителей области и округа, трудовые коллективы, правительство Челябинской области, всех наших друзей из других регионов», — написал в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков.

Глазков поблагодарил Группу Магнезит, архитектора Ивана Коржева и ООО «РМП», кто принял активное участие в создании этой стелы. На втором месте по результатам голосования оказалась Кировская область с 22%, на третьем — Чеченская республика.

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Стела в Сатке Челябинской области одержала убедительную победу в конкурсе на лучшую въездную стелу мунипальных образований России. Она набрала 27% голосов. «Друзья, искренне благодарю всех за поддержку — стела „Сатка“ достойно представила Челябинскую область и Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“ и набрала наибольшее число голосов. Благодарю жителей области и округа, трудовые коллективы, правительство Челябинской области, всех наших друзей из других регионов», — написал в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков. Глазков поблагодарил Группу Магнезит, архитектора Ивана Коржева и ООО «РМП», кто принял активное участие в создании этой стелы. На втором месте по результатам голосования оказалась Кировская область с 22%, на третьем — Чеченская республика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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