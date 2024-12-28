Сатка победила в российском конкурсе на лучшую въездную стелу

Стела в Сатке Челябинской области одержала убедительную победу в конкурсе на лучшую въездную стелу мунипальных образований России. Она набрала 27% голосов.
«Друзья, искренне благодарю всех за поддержку — стела „Сатка“ достойно представила Челябинскую область и Уральский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса „Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств“ и набрала наибольшее число голосов. Благодарю жителей области и округа, трудовые коллективы, правительство Челябинской области, всех наших друзей из других регионов», — написал в своем telegram-канале глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков.
Глазков поблагодарил Группу Магнезит, архитектора Ивана Коржева и ООО «РМП», кто принял активное участие в создании этой стелы. На втором месте по результатам голосования оказалась Кировская область с 22%, на третьем — Чеченская республика.
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