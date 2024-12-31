Стало известно, упадут ли цены на новостройки в Челябинске в 2025 году

В Челябинске в 2025 году снизятся цены на большие квартиры в новостройках

01 января 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

В 2025 году снизятся цены на новые квартиры больших площадей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2025 году стоимость квартир в новостройках площадью более 80 квадратных метров начнет снижаться в цене. Также застройщики готовят акции и рассрочки. Все это будет связано с низким спросом на рынке жилой недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В 2025 году в Челябинске новостройки ждет неизбежное падение цен. Конечно, цены снизятся не на все новые квартиры, а лишь на жилье в новостройках с крупным метражом квартир площадью 80 плюс квадратных метров. Также вероятно будут скидки и акции от застройщиков. Очевидно, что девелоперам придется предлагать какие-то собственные программы рассрочек, скидок, может быть, и то, и другое, для того, чтобы хоть как-то сохранить продажи», — отметила Шатрукова. Также Наталья Шатрукова подчеркнула, что в текущей ситуации застройщикам очень сложно сохранить тот темп, который был, начиная с 2020 года. Это связано с тем, что нет инструментов, которые дают возможность челябинцам приобретать жилье выгодно. На данный момент многие девелоперы лишь задумываются о том, чтобы сделать собственные программы, которые позволят людям приобретать недвижимость по приемлемой цене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2025 году стоимость квартир в новостройках площадью более 80 квадратных метров начнет снижаться в цене. Также застройщики готовят акции и рассрочки. Все это будет связано с низким спросом на рынке жилой недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В 2025 году в Челябинске новостройки ждет неизбежное падение цен. Конечно, цены снизятся не на все новые квартиры, а лишь на жилье в новостройках с крупным метражом квартир площадью 80 плюс квадратных метров. Также вероятно будут скидки и акции от застройщиков. Очевидно, что девелоперам придется предлагать какие-то собственные программы рассрочек, скидок, может быть, и то, и другое, для того, чтобы хоть как-то сохранить продажи», — отметила Шатрукова. Также Наталья Шатрукова подчеркнула, что в текущей ситуации застройщикам очень сложно сохранить тот темп, который был, начиная с 2020 года. Это связано с тем, что нет инструментов, которые дают возможность челябинцам приобретать жилье выгодно. На данный момент многие девелоперы лишь задумываются о том, чтобы сделать собственные программы, которые позволят людям приобретать недвижимость по приемлемой цене.