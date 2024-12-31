31 декабря 2024

Стало известно, упадут ли цены на новостройки в Челябинске в 2025 году

В Челябинске в 2025 году снизятся цены на большие квартиры в новостройках
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская среда. Челябинск, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, небоскреб, многоквартирный дом, жилищное строительство, новостройка, жк алое поле
В 2025 году снизятся цены на новые квартиры больших площадей Фото:

В Челябинске в 2025 году стоимость квартир в новостройках площадью более 80 квадратных метров начнет снижаться в цене. Также застройщики готовят акции и рассрочки. Все это будет связано с низким спросом на рынке жилой недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В 2025 году в Челябинске новостройки ждет неизбежное падение цен. Конечно, цены снизятся не на все новые квартиры, а лишь на жилье в новостройках с крупным метражом квартир площадью 80 плюс квадратных метров. Также вероятно будут скидки и акции от застройщиков. Очевидно, что девелоперам придется предлагать какие-то собственные программы рассрочек, скидок, может быть, и то, и другое, для того, чтобы хоть как-то сохранить продажи», — отметила Шатрукова.

Также Наталья Шатрукова подчеркнула, что в текущей ситуации застройщикам очень сложно сохранить тот темп, который был, начиная с 2020 года. Это связано с тем, что нет инструментов, которые дают возможность челябинцам приобретать жилье выгодно. На данный момент многие девелоперы лишь задумываются о том, чтобы сделать собственные программы, которые позволят людям приобретать недвижимость по приемлемой цене.

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В Челябинске в 2025 году стоимость квартир в новостройках площадью более 80 квадратных метров начнет снижаться в цене. Также застройщики готовят акции и рассрочки. Все это будет связано с низким спросом на рынке жилой недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В 2025 году в Челябинске новостройки ждет неизбежное падение цен. Конечно, цены снизятся не на все новые квартиры, а лишь на жилье в новостройках с крупным метражом квартир площадью 80 плюс квадратных метров. Также вероятно будут скидки и акции от застройщиков. Очевидно, что девелоперам придется предлагать какие-то собственные программы рассрочек, скидок, может быть, и то, и другое, для того, чтобы хоть как-то сохранить продажи», — отметила Шатрукова. Также Наталья Шатрукова подчеркнула, что в текущей ситуации застройщикам очень сложно сохранить тот темп, который был, начиная с 2020 года. Это связано с тем, что нет инструментов, которые дают возможность челябинцам приобретать жилье выгодно. На данный момент многие девелоперы лишь задумываются о том, чтобы сделать собственные программы, которые позволят людям приобретать недвижимость по приемлемой цене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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