Годовая инфляция в России в начале следующего года продолжит расти, достигнув максимальных значений к апрелю. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ по итогам заседания совета директоров.
«Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле», — говорится в документе. Резюме опубликовано на официальном сайте ЦБ.
По информации ЦБ, экономика России переходит в 2025 год с более высокой инфляцией, чем ожидалось в октябре. Из этого следует, что возвращение инфляции к цели в 2026 году может требовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.
Ранее главный экономист ГК «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач заявил, что последние принятые решения ЦБ «смерти подобны». Так он прокомментировал недавнее повышение процентной ставки, а также текущие денежно-кредитные условия (ДКУ). По его словам, банк действует старыми методами, которые потеряли свою эффективность. Об этом писал телеканал «Царьград».
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