Почему страны БРИКС боятся рвать связи с Западом

Партнеры России по БРИКС не готовы отказаться от связей с Западом и ведут более сдержанную политику. По мнению профессора РАН, программного директора клуба «Валдай» Олега Барабанова связано это с тем, что они не готовы полностью ломать существующий миропорядок.
«Тема многополярности интересна странам БРИКС, незападным странам. Но есть ограничения: страны Глобального Юга, включая Китай, занимают гораздо более умеренную позицию, чем Россия: они не готовы резко ломать существующий мировой порядок и противопоставлять себя Западу. Никто из них, включая Китай, не горит желанием идти по российскому пути. Сценарий, по которому не то, чтобы Россия против Запада, а как бы все против Запада, нереализуем», — убежден эксперт.
Вокруг России, которую считают третьим мировым полюсом после США и Китая, собираются, полагает Олег Барабанов, те, кому «нечего терять» в отношениях с Западом и США, — Иран, Венесуэла, Беларусь, Северная Корея, Зимбабве. «Этот разрыв между теми, кто собирается вокруг России, кто перешел черту и для кого возврат к нормальным отношениям с Западом невозможен ни при каких обстоятельствах, и теми, кто не хочет переходить черту, вполне четок и очевиден», — отмечает Барабанов.
В октябре в Казани состоялся саммит БРИКС. Россия в 2024 году была председателем этого объединения.
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