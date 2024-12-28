Доктор Рыжий рекомендует на Новый год квасить и отказаться от алкоголя

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Антон Рыжий рекомендует отказаться от спиртного в пользу кваса
Антон Рыжий рекомендует отказаться от спиртного в пользу кваса Фото:

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий выступил с заявлением о вреде алкоголя на Новый год. Он заявил URA.RU, что гораздо полезнее является русский квас.

«Алкоголь — это обманщик. Он забирает радость уже завтра. Риск похмелья, обезвоживание, головная боль, тяжесть в желудке — это небольшая часть того, что алкоголь может принести вам в Новом году. Да и он никак не способствует вашему здоровью, красивому настроению и истинной праздничной радости», — сообщил Рыжий.

По мнению Рыжего, хорошей альтернативой алкоголю может стать хлебный, свекольный или морковный квас. Эти природные, натуральные напитки обладают массой полезных свойств. Во-первых, они укрепляют иммунитет. Благодаря витаминам и ферментам квасы помогают поддерживать здоровье даже в холодное время года. Во-вторых, стимулируют пищеварение. Легкое брожение активизирует обмен веществ и способствует усвоению пищи, что особенно важно за новогодним столом. В-третьих, они дают энергию для радости. Натуральные квасы обогащают организм микроэлементами, позволяя человеку чувствовать себя бодрым и свежим в течение всего вечера.

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Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий выступил с заявлением о вреде алкоголя на Новый год. Он заявил URA.RU, что гораздо полезнее является русский квас. «Алкоголь — это обманщик. Он забирает радость уже завтра. Риск похмелья, обезвоживание, головная боль, тяжесть в желудке — это небольшая часть того, что алкоголь может принести вам в Новом году. Да и он никак не способствует вашему здоровью, красивому настроению и истинной праздничной радости», — сообщил Рыжий. По мнению Рыжего, хорошей альтернативой алкоголю может стать хлебный, свекольный или морковный квас. Эти природные, натуральные напитки обладают массой полезных свойств. Во-первых, они укрепляют иммунитет. Благодаря витаминам и ферментам квасы помогают поддерживать здоровье даже в холодное время года. Во-вторых, стимулируют пищеварение. Легкое брожение активизирует обмен веществ и способствует усвоению пищи, что особенно важно за новогодним столом. В-третьих, они дают энергию для радости. Натуральные квасы обогащают организм микроэлементами, позволяя человеку чувствовать себя бодрым и свежим в течение всего вечера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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