Доктор Рыжий рекомендует на Новый год квасить и отказаться от алкоголя

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат городской думы Челябинска Антон Рыжий выступил с заявлением о вреде алкоголя на Новый год. Он заявил URA.RU, что гораздо полезнее является русский квас.
«Алкоголь — это обманщик. Он забирает радость уже завтра. Риск похмелья, обезвоживание, головная боль, тяжесть в желудке — это небольшая часть того, что алкоголь может принести вам в Новом году. Да и он никак не способствует вашему здоровью, красивому настроению и истинной праздничной радости», — сообщил Рыжий.
По мнению Рыжего, хорошей альтернативой алкоголю может стать хлебный, свекольный или морковный квас. Эти природные, натуральные напитки обладают массой полезных свойств. Во-первых, они укрепляют иммунитет. Благодаря витаминам и ферментам квасы помогают поддерживать здоровье даже в холодное время года. Во-вторых, стимулируют пищеварение. Легкое брожение активизирует обмен веществ и способствует усвоению пищи, что особенно важно за новогодним столом. В-третьих, они дают энергию для радости. Натуральные квасы обогащают организм микроэлементами, позволяя человеку чувствовать себя бодрым и свежим в течение всего вечера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!