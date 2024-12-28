В ЖК комфорт-класса под Челябинском построили первый детский сад на 230 мест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство детского сада. Нацпроект. Челябинск, детский сад, стройка
Сроки открытия детского сада будет определять муниципалитет Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в современном жилом комплексе среднеэтажной застройки девелопер «Голос» построил первый детский сад на 230 мест. На данный момент он передан муниципалитету, сообщили в пресс-службе застройщика.

«Детский сад в жилом комплексе в Сосновском районе передан муниципалитету. Первый детский сад официально готов принять маленьких жителей: акт передачи Сосновскому району подписан», — сообщили в пресс-службе застройщика.

Как отметили в пресс-службе, в детском саду будут музыкальные, спортивные залы, кабинеты творчества и игровые площадки. Это десять групп для маленьких жителей, включая ясли. Новый детский сад будет оснащен музыкальным и спортивно-гимнастическим залом, кабинетами для творчества и занятий, площадками для активных игр и занятий спортом на свежем воздухе. Внутри детского сада преобладает спокойная, бело-бежевая гамма, мебель осознанно выбрана в оттенках светлого дерева. Присутствует скандинавский стиль.

Также в детсаду предусмотрен медицинский блок с процедурным кабинетом, прачечная, современный пищеблок. На данный момент для детского сада закупили необходимую технику — от стиральных машинок до плит и паровых конвекторов для приготовления пищи. В группах расставлены столы и кроватки, благоустройство территории завершено.

Рядом с верандами и игровыми площадками летом 2024 года появились газоны и разнотравье. Игровое пространство и спортивные зоны под открытым небом вписываются в общую концепцию нового города-спутника Челябинска: минимум асфальта и острых углов, приоритет — безопасным покрытиям и плавным линиям. Сроки открытия детского сада и начала приема детей будет определять муниципалитет.

Новый детский сад девелопер передал муниципалитету
Новый детский сад девелопер передал муниципалитету
В детском саду будут музыкальные, спортивные залы, кабинеты творчества и игровые площадки
В детском саду будут музыкальные, спортивные залы, кабинеты творчества и игровые площадки
Внутри детского сада преобладает спокойная, бело-бежевая гамма, мебель осознанно выбрана в оттенках светлого дерева, присутствует сдержанный скандинавский стиль
Внутри детского сада преобладает спокойная, бело-бежевая гамма, мебель осознанно выбрана в оттенках светлого дерева, присутствует сдержанный скандинавский стиль

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе Челябинской области в современном жилом комплексе среднеэтажной застройки девелопер «Голос» построил первый детский сад на 230 мест. На данный момент он передан муниципалитету, сообщили в пресс-службе застройщика. «Детский сад в жилом комплексе в Сосновском районе передан муниципалитету. Первый детский сад официально готов принять маленьких жителей: акт передачи Сосновскому району подписан», — сообщили в пресс-службе застройщика. Как отметили в пресс-службе, в детском саду будут музыкальные, спортивные залы, кабинеты творчества и игровые площадки. Это десять групп для маленьких жителей, включая ясли. Новый детский сад будет оснащен музыкальным и спортивно-гимнастическим залом, кабинетами для творчества и занятий, площадками для активных игр и занятий спортом на свежем воздухе. Внутри детского сада преобладает спокойная, бело-бежевая гамма, мебель осознанно выбрана в оттенках светлого дерева. Присутствует скандинавский стиль. Также в детсаду предусмотрен медицинский блок с процедурным кабинетом, прачечная, современный пищеблок. На данный момент для детского сада закупили необходимую технику — от стиральных машинок до плит и паровых конвекторов для приготовления пищи. В группах расставлены столы и кроватки, благоустройство территории завершено. Рядом с верандами и игровыми площадками летом 2024 года появились газоны и разнотравье. Игровое пространство и спортивные зоны под открытым небом вписываются в общую концепцию нового города-спутника Челябинска: минимум асфальта и острых углов, приоритет — безопасным покрытиям и плавным линиям. Сроки открытия детского сада и начала приема детей будет определять муниципалитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...