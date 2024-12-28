В ЖК комфорт-класса под Челябинском построили первый детский сад на 230 мест. Фото

28 декабря 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Сроки открытия детского сада будет определять муниципалитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области в современном жилом комплексе среднеэтажной застройки девелопер «Голос» построил первый детский сад на 230 мест. На данный момент он передан муниципалитету, сообщили в пресс-службе застройщика. «Детский сад в жилом комплексе в Сосновском районе передан муниципалитету. Первый детский сад официально готов принять маленьких жителей: акт передачи Сосновскому району подписан», — сообщили в пресс-службе застройщика. Как отметили в пресс-службе, в детском саду будут музыкальные, спортивные залы, кабинеты творчества и игровые площадки. Это десять групп для маленьких жителей, включая ясли. Новый детский сад будет оснащен музыкальным и спортивно-гимнастическим залом, кабинетами для творчества и занятий, площадками для активных игр и занятий спортом на свежем воздухе. Внутри детского сада преобладает спокойная, бело-бежевая гамма, мебель осознанно выбрана в оттенках светлого дерева. Присутствует скандинавский стиль. Также в детсаду предусмотрен медицинский блок с процедурным кабинетом, прачечная, современный пищеблок. На данный момент для детского сада закупили необходимую технику — от стиральных машинок до плит и паровых конвекторов для приготовления пищи. В группах расставлены столы и кроватки, благоустройство территории завершено. Рядом с верандами и игровыми площадками летом 2024 года появились газоны и разнотравье. Игровое пространство и спортивные зоны под открытым небом вписываются в общую концепцию нового города-спутника Челябинска: минимум асфальта и острых углов, приоритет — безопасным покрытиям и плавным линиям. Сроки открытия детского сада и начала приема детей будет определять муниципалитет. Новый детский сад девелопер передал муниципалитету пресс-служба застройщика «Голос» В детском саду будут музыкальные, спортивные залы, кабинеты творчества и игровые площадки пресс-служба застройщика «Голос» Внутри детского сада преобладает спокойная, бело-бежевая гамма, мебель осознанно выбрана в оттенках светлого дерева, присутствует сдержанный скандинавский стиль пресс-служба застройщика «Голос» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области в современном жилом комплексе среднеэтажной застройки девелопер «Голос» построил первый детский сад на 230 мест. На данный момент он передан муниципалитету, сообщили в пресс-службе застройщика. «Детский сад в жилом комплексе в Сосновском районе передан муниципалитету. Первый детский сад официально готов принять маленьких жителей: акт передачи Сосновскому району подписан», — сообщили в пресс-службе застройщика. Как отметили в пресс-службе, в детском саду будут музыкальные, спортивные залы, кабинеты творчества и игровые площадки. Это десять групп для маленьких жителей, включая ясли. Новый детский сад будет оснащен музыкальным и спортивно-гимнастическим залом, кабинетами для творчества и занятий, площадками для активных игр и занятий спортом на свежем воздухе. Внутри детского сада преобладает спокойная, бело-бежевая гамма, мебель осознанно выбрана в оттенках светлого дерева. Присутствует скандинавский стиль. Также в детсаду предусмотрен медицинский блок с процедурным кабинетом, прачечная, современный пищеблок. На данный момент для детского сада закупили необходимую технику — от стиральных машинок до плит и паровых конвекторов для приготовления пищи. В группах расставлены столы и кроватки, благоустройство территории завершено. Рядом с верандами и игровыми площадками летом 2024 года появились газоны и разнотравье. Игровое пространство и спортивные зоны под открытым небом вписываются в общую концепцию нового города-спутника Челябинска: минимум асфальта и острых углов, приоритет — безопасным покрытиям и плавным линиям. Сроки открытия детского сада и начала приема детей будет определять муниципалитет.