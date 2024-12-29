29 декабря 2024
28 декабря 2024

Новоселье на Ямале: в каких городах округа велось активное жилищное строительство

Больше всего жилья строилось в Новом Уренгое, Салехарде, Губкинском и Тарко-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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В новые квартиры въехали около трех с половиной тысяч ямальских семей
В новые квартиры въехали около трех с половиной тысяч ямальских семей Фото:

Темпы жилищного строительства на Ямале продолжают расти. Если в 2023 году застройщики сдали около 270 тысяч кв. м, то к концу 2024-го — более 314 тысяч кв.м. По данным окружного департамента строительства, в новые квартиры въехали около трех с половиной тысяч ямальских семей. Больше всего многоквартирников для продаж возводилось в Новом Уренгое, Салехарде и Губкинском, а также в Тарко-Сале. Обзор новоселий 2024 года в — материале URA.RU.

К новогодним праздникам в Салехарде начали сдавать первые дома в микрорайоне Обдорском. В первые три дома въехали жители аварийных домов, медработники и дети-сироты. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой, водонагревателями и электроплитами. К началу декабря из аварийного жилья в Обдорский переехали 114 семей.

В Обдорском реализуется проект умного квартала: «В домах устанавливаются современные системы отопления и электроснабжения, которые оптимально подходят к условиям Крайнего Севера. На крышах — современные автономные газовые котельные. Во всех квартирах устанавливаются автоматические системы учета электроэнергии. Информация с них будет поступать в серверные, расположенные в каждом доме, оттуда — в ресурсоснабжающую компанию», — рассказывают в окружном правительстве.

В новостройку на перекрестке улиц Мичурина и Республики в Салехарде въехали более 190 ямальских семей. «Это один из самых больших жилых домов в окружной столице. Часть квартир предназначена под переселение из аварийного фонда, остальная — под продажу», — уточняет источник.

Новоселье отмечают и в Новом Уренгое. Так, в октябре в новом жилом комплексе завершилось строительство двух домов на 29 квартир каждый. ЖК расположен в микрорайоне Созидателей.

Самые комфортные новостройки в Новом Уренгое вошли в федеральный топ застройщиков. Это ЖК «Атмосфера. Квартал у озера» и ЖК «Преображенский». В сентябре в газовой столице стабилизировались цены на рынке строящегося и вторичного жилья. По данным на 12 сентября 2024 года, средняя стоимость квадратного метра в новостройках оценивается в 185,4 тысячи рублей, на вторичном рынке — в 169,9 тысяч рублей.

В Тарко-Сале закончилось возведение жилого микрорайона Южного, состоящего из шести домов. Заселение началось в июле. По данным окружного правительства, строительство началось в 2020 году для семей, расселяемых из аварийного фонда. Общая площадь всех домов составляет более 40 тысяч квадратных метров. 

«Сейчас здесь проживает 261 семья. Всего в многоквартирные пятиэтажки переедут порядка 800 семей, это около трех тысяч человек», – уточняет источник.

В Губкинском в два многоквартирных дома (во втором и седьмом микрорайонах) въезжают 93 семьи. Квартиры предназначены для продажи, большая часть уже раскуплена. А летом почти 100 губкинских семей в 18 микрорайоне стали собственниками жилья в новостройке, пятой о счету. В этом микрорайоне возводят таунхаусы, осваиваются участки под индивидуальное жилищное строительство.

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Темпы жилищного строительства на Ямале продолжают расти. Если в 2023 году застройщики сдали около 270 тысяч кв. м, то к концу 2024-го — более 314 тысяч кв.м. По данным окружного департамента строительства, в новые квартиры въехали около трех с половиной тысяч ямальских семей. Больше всего многоквартирников для продаж возводилось в Новом Уренгое, Салехарде и Губкинском, а также в Тарко-Сале. Обзор новоселий 2024 года в — материале URA.RU. К новогодним праздникам в Салехарде начали сдавать первые дома в микрорайоне Обдорском. В первые три дома въехали жители аварийных домов, медработники и дети-сироты. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой, водонагревателями и электроплитами. К началу декабря из аварийного жилья в Обдорский переехали 114 семей. В Обдорском реализуется проект умного квартала: «В домах устанавливаются современные системы отопления и электроснабжения, которые оптимально подходят к условиям Крайнего Севера. На крышах — современные автономные газовые котельные. Во всех квартирах устанавливаются автоматические системы учета электроэнергии. Информация с них будет поступать в серверные, расположенные в каждом доме, оттуда — в ресурсоснабжающую компанию», — рассказывают в окружном правительстве. В новостройку на перекрестке улиц Мичурина и Республики в Салехарде въехали более 190 ямальских семей. «Это один из самых больших жилых домов в окружной столице. Часть квартир предназначена под переселение из аварийного фонда, остальная — под продажу», — уточняет источник. Новоселье отмечают и в Новом Уренгое. Так, в октябре в новом жилом комплексе завершилось строительство двух домов на 29 квартир каждый. ЖК расположен в микрорайоне Созидателей. Самые комфортные новостройки в Новом Уренгое вошли в федеральный топ застройщиков. Это ЖК «Атмосфера. Квартал у озера» и ЖК «Преображенский». В сентябре в газовой столице стабилизировались цены на рынке строящегося и вторичного жилья. По данным на 12 сентября 2024 года, средняя стоимость квадратного метра в новостройках оценивается в 185,4 тысячи рублей, на вторичном рынке — в 169,9 тысяч рублей. В Тарко-Сале закончилось возведение жилого микрорайона Южного, состоящего из шести домов. Заселение началось в июле. По данным окружного правительства, строительство началось в 2020 году для семей, расселяемых из аварийного фонда. Общая площадь всех домов составляет более 40 тысяч квадратных метров. В Губкинском в два многоквартирных дома (во втором и седьмом микрорайонах) въезжают 93 семьи. Квартиры предназначены для продажи, большая часть уже раскуплена. А летом почти 100 губкинских семей в 18 микрорайоне стали собственниками жилья в новостройке, пятой о счету. В этом микрорайоне возводят таунхаусы, осваиваются участки под индивидуальное жилищное строительство.
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