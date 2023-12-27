Аналитики рекомендуют не спешить с покупкой жилья в ЯНАО

Девелоперы начали ориентироваться на тех, кто не участвует в социальных программах

28 декабря 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

С января девелоперы сдали в округе около 270 тысяч кв. м. жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У девелоперов Ямала в течение года наметилась тенденция: они стали ориентироваться на тех, кто предпочитает приобретать малогабаритное жилье и не участвует в социальных программах региона. Что будет с ценами на новостройки, полюбят ли ямальцы «долевку» и будут ли менять условия получения арктической ипотеки, — об этом в материале URA.RU. Какие квартиры предпочитают ямальцы Темпы жилищного строительства в ЯНАО по сравнению с прошлым годом выросли вдвое. По данным Росстата, девелоперы сдали в округе около 270 тысяч кв. м. жилья, что почти вдвое больше, чем годом ранее. По данным аналитики «Дом.РФ», на Ямале продано 3,8 тысяч квартир в новостройках общей площадью 196 тысяч кв. м. Это значительно меньше, чем, к примеру, в ХМАО, где объем продаж на конец декабря 2023 года составляет 11,2 тысяч квартир общей площадью 602 тысячи кв. м. Но для территории, где раньше новостроек возводилось значительно меньше, это тоже неплохие показатели. Ямале продано 3,828 тысяч квартир в новостройках общей площадью 196 тысяч кв. м. Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Особым спросом у ямальцев пользуются малогабаритные квартиры. Как следует из аналитики «Дом.РФ», в ЯНАО этот сектор продаж составляет 48 процентов от общего числа реализованного. Строительные компании продали 1842 однокомнатные квартиры общей площадью 70 тысяч кв. м. Двухкомнатных реализовано 1378 штук общей площадью 79 тысяч кв. м. Рынок крупногабаритного жилья в силу своей дороговизны на Ямале значительно скромнее и вряд ли стоит ожидать его роста. Застройщики реализовали 596 «трешек» общей площадью 46 тысяч кв. м. и всего 12 квартир с четырьмя и более комнатами. Почему не популярна «долевка» Ямальцы не спешат вкладывать деньги в строящееся жилье и подписывать договоры долевого участия. В этом году, по данным «Дом.РФ», округ занял последнее место в УФО по строительству жилых домов с долевым участием собственников. Возможно, это связано с тем, что на Ямале действуют различные социальные программы, например, по расселению из ветхих и аварийных домов. Власти округа подчеркивают, что это их первоочередная задача и что до 2025 года они намерены сдать миллион квадратных метров по этой программе. Жители аварийного фонда прекрасно понимают это и потому готовы потерпеть и не вкладывать деньги в строящееся жилье. Что будет с ценами на жилье Недвижимость в ЯНАО, как и по стране в целом, продолжает дорожать. По данным аналитиков, стоимость квартир выросла за год почти на 20 процентов. Повышение цен, как на вторичном рынке, так и в новостройках имеет несколько причин. С одной стороны, рост подстегивают государственные программы, например, арктическая ипотека. С другой, — повышение ключевой ставки ЦБ РФ, вынудившее банки поднимать ипотечный процент. Но условия льготных ипотечных программ устраивают далеко не всех, поэтому покупателей будет не так много, как в предыдущие годы. Возможно, это поможет стабилизовать цены на жилье хотя бы на какое-то время. Что не так с арктической ипотекой Свои сомнения по поводу эффективности арктической ипотеки выразил и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Осенью начался прием заявок на получение арктической ипотеки. Кредитные организации получили более 3,5 тысяч заявок от клиентов, в том числе в ЯНАО. Но уже сейчас многие жители считают, что программа не адаптирована к региональным условиям рынка недвижимости. Стоимость квадратного метра в городах округа разная. В Новом Уренгое он значительно выше, чем в Салехарде. Свои сомнения по поводу эффективности арктической ипотеки выразил и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «В Губкинском сразу несколько домов строят на рынок, но дом не вырастает за полгода — все занимает время. Сделки [по арктической ипотеке] не заключатся, не позволяет цена, которая заложена в условиях. Новые квартиры на Ямале по этим деньгам не продаются, ведем работу, чтобы эти правила докрутить», — пообещал губернатор в ходе прямого эфира 10 декабря. Так что стоит ожидать, что в льготную ипотечную программу в следующем году будут вноситься изменения. Они могут касаться, в частности, стоимости квадратного метра в регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У девелоперов Ямала в течение года наметилась тенденция: они стали ориентироваться на тех, кто предпочитает приобретать малогабаритное жилье и не участвует в социальных программах региона. Что будет с ценами на новостройки, полюбят ли ямальцы «долевку» и будут ли менять условия получения арктической ипотеки, — об этом в материале URA.RU. Какие квартиры предпочитают ямальцы Темпы жилищного строительства в ЯНАО по сравнению с прошлым годом выросли вдвое. По данным Росстата, девелоперы сдали в округе около 270 тысяч кв. м. жилья, что почти вдвое больше, чем годом ранее. По данным аналитики «Дом.РФ», на Ямале продано 3,8 тысяч квартир в новостройках общей площадью 196 тысяч кв. м. Это значительно меньше, чем, к примеру, в ХМАО, где объем продаж на конец декабря 2023 года составляет 11,2 тысяч квартир общей площадью 602 тысячи кв. м. Но для территории, где раньше новостроек возводилось значительно меньше, это тоже неплохие показатели. Особым спросом у ямальцев пользуются малогабаритные квартиры. Как следует из аналитики «Дом.РФ», в ЯНАО этот сектор продаж составляет 48 процентов от общего числа реализованного. Строительные компании продали 1842 однокомнатные квартиры общей площадью 70 тысяч кв. м. Двухкомнатных реализовано 1378 штук общей площадью 79 тысяч кв. м. Рынок крупногабаритного жилья в силу своей дороговизны на Ямале значительно скромнее и вряд ли стоит ожидать его роста. Застройщики реализовали 596 «трешек» общей площадью 46 тысяч кв. м. и всего 12 квартир с четырьмя и более комнатами. Почему не популярна «долевка» Ямальцы не спешат вкладывать деньги в строящееся жилье и подписывать договоры долевого участия. В этом году, по данным «Дом.РФ», округ занял последнее место в УФО по строительству жилых домов с долевым участием собственников. Возможно, это связано с тем, что на Ямале действуют различные социальные программы, например, по расселению из ветхих и аварийных домов. Власти округа подчеркивают, что это их первоочередная задача и что до 2025 года они намерены сдать миллион квадратных метров по этой программе. Жители аварийного фонда прекрасно понимают это и потому готовы потерпеть и не вкладывать деньги в строящееся жилье. Что будет с ценами на жилье Недвижимость в ЯНАО, как и по стране в целом, продолжает дорожать. По данным аналитиков, стоимость квартир выросла за год почти на 20 процентов. Повышение цен, как на вторичном рынке, так и в новостройках имеет несколько причин. С одной стороны, рост подстегивают государственные программы, например, арктическая ипотека. С другой, — повышение ключевой ставки ЦБ РФ, вынудившее банки поднимать ипотечный процент. Но условия льготных ипотечных программ устраивают далеко не всех, поэтому покупателей будет не так много, как в предыдущие годы. Возможно, это поможет стабилизовать цены на жилье хотя бы на какое-то время. Что не так с арктической ипотекой Осенью начался прием заявок на получение арктической ипотеки. Кредитные организации получили более 3,5 тысяч заявок от клиентов, в том числе в ЯНАО. Но уже сейчас многие жители считают, что программа не адаптирована к региональным условиям рынка недвижимости. Стоимость квадратного метра в городах округа разная. В Новом Уренгое он значительно выше, чем в Салехарде. Свои сомнения по поводу эффективности арктической ипотеки выразил и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «В Губкинском сразу несколько домов строят на рынок, но дом не вырастает за полгода — все занимает время. Сделки [по арктической ипотеке] не заключатся, не позволяет цена, которая заложена в условиях. Новые квартиры на Ямале по этим деньгам не продаются, ведем работу, чтобы эти правила докрутить», — пообещал губернатор в ходе прямого эфира 10 декабря. Так что стоит ожидать, что в льготную ипотечную программу в следующем году будут вноситься изменения. Они могут касаться, в частности, стоимости квадратного метра в регионах.