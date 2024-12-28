Топовый фуд-блогер Ямала поделился рецептом ненецкого супа для иммунитета

Ямальский фуд-блогер Джафар Саитов поделился рецептом похлебки «я евэй»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оленья кровь, добавляемая в суп, богата витаминами и микроэлементами (архивное фото)
Оленья кровь, добавляемая в суп, богата витаминами и микроэлементами (архивное фото) Фото:

Традиционное ненецкое блюдо, вкусная и сытная похлебка «я' евэй», согреет в мороз и поможет прийти в себя после бурного празднования Нового года. Рецептом оригинального супа с URA.RU поделился топовый фуд-блогер Ямала Джафар Саитов.

«Мясо оленя, мука и оленья кровь — это все, что нужно для приготовления этой ненецкой похлебки, которая поможет прийти в себя утром 1 января. Кровь этого животного, богатую витаминами и микроэлементами, на Ямале местные жители использует для поддержания иммунитета, так как она богата витаминами и микроэлементами», — отметил фуд-блогер. Кровь оленя можно заменить натуральной томатной пастой, а для вкуса допустимо добавить немного перца и лаврового листа по вкусу.

Рецепт традиционного ненецкого супа «я' евэй»

  • Сначала нужно сварить подсоленный бульон из оленины. На это уходит примерно час-полтора;
  • Затем мясо достают из бульона и перекладывают в другую посуду;
  • В отдельной миске разводят с водой оленью кровь;
  • В полученную смесь добавляют муку и тщательно перемешивают;
  • После этого смесь добавляют в бульон и снова хорошо перемешивают.
Рецепт ненецкой похлебки
Рецепт ненецкой похлебки
Фото:

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Традиционное ненецкое блюдо, вкусная и сытная похлебка «я' евэй», согреет в мороз и поможет прийти в себя после бурного празднования Нового года. Рецептом оригинального супа с URA.RU поделился топовый фуд-блогер Ямала Джафар Саитов. «Мясо оленя, мука и оленья кровь — это все, что нужно для приготовления этой ненецкой похлебки, которая поможет прийти в себя утром 1 января. Кровь этого животного, богатую витаминами и микроэлементами, на Ямале местные жители использует для поддержания иммунитета, так как она богата витаминами и микроэлементами», — отметил фуд-блогер. Кровь оленя можно заменить натуральной томатной пастой, а для вкуса допустимо добавить немного перца и лаврового листа по вкусу. Рецепт традиционного ненецкого супа «я' евэй»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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