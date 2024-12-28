Мэр-стрелок из ХМАО написал заявление на парня, который переспал с его дочкой

Следственный комитет начал проверку в отношении 15-летнего подростка, который переспал и записал на видео секс с 12-летней дочкой югорского мэра — бывший глава написал заявление на парня. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Когда отец узнал, что его дочь спит с 15-летним, он написал заявление в правоохранительные органы, поскольку девочка не достигла возраста согласия. Следственный комитет проводит проверку, действиям подростка будет дана правовая оценка», — сообщил агентству источник.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
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