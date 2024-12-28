Мэр-стрелок из ХМАО написал заявление на парня, который переспал с его дочкой

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По словам источника, Следственный комитет начал проверку подростка после секс-скандала с дочкой мэра
По словам источника, Следственный комитет начал проверку подростка после секс-скандала с дочкой мэра Фото:
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Мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с дочерью

Следственный комитет начал проверку в отношении 15-летнего подростка, который переспал и записал на видео секс с 12-летней дочкой югорского мэра — бывший глава написал заявление на парня. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Когда отец узнал, что его дочь спит с 15-летним, он написал заявление в правоохранительные органы, поскольку девочка не достигла возраста согласия. Следственный комитет проводит проверку, действиям подростка будет дана правовая оценка», — сообщил агентству источник.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.

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Следственный комитет начал проверку в отношении 15-летнего подростка, который переспал и записал на видео секс с 12-летней дочкой югорского мэра — бывший глава написал заявление на парня. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Когда отец узнал, что его дочь спит с 15-летним, он написал заявление в правоохранительные органы, поскольку девочка не достигла возраста согласия. Следственный комитет проводит проверку, действиям подростка будет дана правовая оценка», — сообщил агентству источник. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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