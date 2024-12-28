«Взялся за стаканы»: модели разбили голову в модном баре в Екатеринбурге. Видео

В екатеринбургском баре «Огонек» модели Глуховой разбили голову

28 декабря 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

На вечеринку в «Огонек» пришли блогеры и модели (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU В Екатеринбурге в разгар блогерской вечеринки в баре «Огонек» 26 декабря основатель строительной «Ант Групп» Антон Батаков якобы забросал стаканами компанию девушек после отказа в знакомстве. Модель Олеся Глухова получила сотрясение мозга. Представитель коммерсанта уверяет, что мужчина таким образом отреагировал на дискредитацию участников спецоперации РФ на Украине. Глухова написала заявление в полицию. «Мы отдыхали на вечеринке, организованной блогершей Ириной Гнилицкой, как вдруг в заведение зашли несколько мужчин. На тот момент они с нами не контактировали, но чуть позже одной из моих подруг предложили познакомиться, но она отказалась. Через время Батаков вылил бутылку Moet на стол и взялся за стаканы, которые бросил в нас. Одним из них попало мне в голову. Мы сразу же спрятались под столом и ждали, пока он успокоится», — описала тот вечер Глухова. Модель рассказала, что после перепалки возле бара снова встретила Батакова, но в этот раз уже его лицо было в крови. «Ко мне подходила его компания и пыталась доказать, что это я на него напала, а также постоянно угрожала», — отметила Глухова. В больнице у девушки диагностировали сотрясение мозга и дали направление к врачу, потом она написала заявление в отделении полиции №7. Представитель Батакова рассказал, что в «Огоньке» предприниматель встречался с партнерами. «Если какое-то развитие событий и последовало, то было спровоцировано не Антоном Викторовичем и имело место быть в качестве защитной или ответной реакции на выпады со стороны девушек. Насколько мне известно, было замечание, что поведение девушек дискредитирует добровольцев и военнослужащих, участвующих в СВО», — уверяет собеседник. Он отметил, что и Батаков не остался без травм в злополучный вечер — у него диагностировали сотрясение мозга, ссадины лица и порез левого глаза. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в разгар блогерской вечеринки в баре «Огонек» 26 декабря основатель строительной «Ант Групп» Антон Батаков якобы забросал стаканами компанию девушек после отказа в знакомстве. Модель Олеся Глухова получила сотрясение мозга. Представитель коммерсанта уверяет, что мужчина таким образом отреагировал на дискредитацию участников спецоперации РФ на Украине. Глухова написала заявление в полицию. «Мы отдыхали на вечеринке, организованной блогершей Ириной Гнилицкой, как вдруг в заведение зашли несколько мужчин. На тот момент они с нами не контактировали, но чуть позже одной из моих подруг предложили познакомиться, но она отказалась. Через время Батаков вылил бутылку Moet на стол и взялся за стаканы, которые бросил в нас. Одним из них попало мне в голову. Мы сразу же спрятались под столом и ждали, пока он успокоится», — описала тот вечер Глухова. Модель рассказала, что после перепалки возле бара снова встретила Батакова, но в этот раз уже его лицо было в крови. «Ко мне подходила его компания и пыталась доказать, что это я на него напала, а также постоянно угрожала», — отметила Глухова. В больнице у девушки диагностировали сотрясение мозга и дали направление к врачу, потом она написала заявление в отделении полиции №7. Представитель Батакова рассказал, что в «Огоньке» предприниматель встречался с партнерами. «Если какое-то развитие событий и последовало, то было спровоцировано не Антоном Викторовичем и имело место быть в качестве защитной или ответной реакции на выпады со стороны девушек. Насколько мне известно, было замечание, что поведение девушек дискредитирует добровольцев и военнослужащих, участвующих в СВО», — уверяет собеседник. Он отметил, что и Батаков не остался без травм в злополучный вечер — у него диагностировали сотрясение мозга, ссадины лица и порез левого глаза. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.