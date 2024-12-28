Огонь удалось быстро ликвидировать
В 15 микрорайоне Нефтеюганска загорелась квартира. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Югры.
«В 18:05 поступило сообщение о возгорании, в 18:11 приехали пожарные. Ликвидация огня была в пределах 20 кв. метров, в пределах одной квартиры», — сообщили в министерстве.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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