В многоэтажке ХМАО загорелась квартира. Видео

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Огонь удалось быстро ликвидировать
Огонь удалось быстро ликвидировать Фото:

В 15 микрорайоне Нефтеюганска загорелась квартира. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Югры.

«В 18:05 поступило сообщение о возгорании, в 18:11 приехали пожарные. Ликвидация огня была в пределах 20 кв. метров, в пределах одной квартиры», — сообщили в министерстве.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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В 15 микрорайоне Нефтеюганска загорелась квартира. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Югры. «В 18:05 поступило сообщение о возгорании, в 18:11 приехали пожарные. Ликвидация огня была в пределах 20 кв. метров, в пределах одной квартиры», — сообщили в министерстве. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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