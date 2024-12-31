Какими будут пособия для свердловских семей с 1 января

С 2025 года на Среднем Урале изменятся МРОТ и размер соцвыплат

01 января 2025 в 17:07 Размер текста - 17 +

К семьям у государства сейчас особое внимание (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU В Свердловской области с 2025 года поменяются соцвыплаты. Размер большинства из них будет зависеть от МРОТ, который станет дифференцированным: в южных и центральных районах он составит 25806 рублей, а в северных — 26928 рублей, учитывая районный коэффициент. Однако не все пособия будут привязаны к МРОТ, некоторые останутся фиксированными — в частности, для семей с детьми. Женщине, родившей ребенка, отцовство которого не установлено, полагается ежемесячное пособие в 1503 рубля ;

; Лицу, являющемуся родителем или усыновителем трех и более несовершеннолетних детей и проживающему с ними, выплачивается ежемесячное пособие в 3007 рублей ;

; Один из родителей или усыновителей ребенка, в случае если другой родитель или усыновитель уклоняется от уплаты алиментов, имеет право на получение ежемесячного пособия в 1127 рублей. Ежемесячная финансовая помощь, предоставляемая в связи с рождением (или усыновлением) третьего и последующих детей после 31 июля 2019 года и до 31 декабря 2022 года, составляет 17029 рублей и выдается до достижения ребенком трехлетнего возраста. Родитель или законный представитель ребенка-инвалида может получать ежемесячное пособие в размере 1757 рублей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, предоставляется единовременная денежная помощь на ремонт жилья в размере 170000 рублей. Женщины, родившие одновременно двух или более детей, или третьего и последующих детей, могут получить единовременное пособие в размере 5000 рублей. Финансовая поддержка на приобретение одежды для детей, посещающих учебные занятия, включая спортивную форму, составляет 6270 рублей. Отличаются в зависимости от возраста ребенка и пособия на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством: До 7 лет: 12710 рублей (для детей-инвалидов — 16525 рублей );

(для детей-инвалидов — ); От 7 до 12 лет: 13982 рубля (для детей-инвалидов — 18175 рублей );

(для детей-инвалидов — ); С 12 лет: 14618 рублей (для детей-инвалидов — 19004 рубля). Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», также могут рассчитывать на единовременное пособие: III степень: 49524 рубля;

II степень: 99045 рублей;

I степень: 198092 рубля. Усыновители детей ребенка в возрасте 10 лет могут получить 316814 рублей, усыновители ребенка-инвалида — 633622 рубля. Государственная социальная помощь оказывается и на основании социального контракта, направленного на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности для малоимущих семей и одиноких граждан. Размер такой помощи составляет 350000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 2025 года поменяются соцвыплаты. Размер большинства из них будет зависеть от МРОТ, который станет дифференцированным: в южных и центральных районах он составит 25806 рублей, а в северных — 26928 рублей, учитывая районный коэффициент. Однако не все пособия будут привязаны к МРОТ, некоторые останутся фиксированными — в частности, для семей с детьми. Ежемесячная финансовая помощь, предоставляемая в связи с рождением (или усыновлением) третьего и последующих детей после 31 июля 2019 года и до 31 декабря 2022 года, составляет 17029 рублей и выдается до достижения ребенком трехлетнего возраста. Родитель или законный представитель ребенка-инвалида может получать ежемесячное пособие в размере 1757 рублей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, предоставляется единовременная денежная помощь на ремонт жилья в размере 170000 рублей. Женщины, родившие одновременно двух или более детей, или третьего и последующих детей, могут получить единовременное пособие в размере 5000 рублей. Финансовая поддержка на приобретение одежды для детей, посещающих учебные занятия, включая спортивную форму, составляет 6270 рублей. Отличаются в зависимости от возраста ребенка и пособия на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством: Матери, награжденные знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», также могут рассчитывать на единовременное пособие: Усыновители детей ребенка в возрасте 10 лет могут получить 316814 рублей, усыновители ребенка-инвалида — 633622 рубля. Государственная социальная помощь оказывается и на основании социального контракта, направленного на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности для малоимущих семей и одиноких граждан. Размер такой помощи составляет 350000 рублей.