Челябинский «Трактор» проиграл казанскому «Ак Барсу» с сухим счетом

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 28 декабря уступил команде «Ак Барс» из Казани. Матч чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:0, передает корреспондент URA.RU.
«Трактор» не смог отправить в ворота соперников ни одной шайбы. На 27-й минуте Семен Дер-Аргучинцев был удален за задержку соперника клюшкой.
Двумя голами из команды «Ак Барса» в ворота «черно-белых» отметился Артем Галимов. По одному забили Дмитрий Яшкин и Ник Петан.
Предыдущий игра для челябинцев также завершилась разгромом. Как сообщало URA.RU ранее, 26 декабря в Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» выиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1.
Следующий матч «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Он состоится 30 декабря.
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