Челябинский «Трактор» проиграл казанскому «Ак Барсу» с сухим счетом

«Трактор» уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ со счетом 4:0
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хк Трактор хк Локомотив. Челябинск., шайба, клюшка, вбрасывание, хоккей
«Трактор» не смог ответить сопернику из Казани Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 28 декабря уступил команде «Ак Барс» из Казани. Матч чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:0, передает корреспондент URA.RU.

«Трактор» не смог отправить в ворота соперников ни одной шайбы. На 27-й минуте Семен Дер-Аргучинцев был удален за задержку соперника клюшкой.

Двумя голами из команды «Ак Барса» в ворота «черно-белых» отметился Артем Галимов. По одному забили Дмитрий Яшкин и Ник Петан.

Предыдущий игра для челябинцев также завершилась разгромом. Как сообщало URA.RU ранее, 26 декабря в Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» выиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1.

Следующий матч «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Он состоится 30 декабря.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 28 декабря уступил команде «Ак Барс» из Казани. Матч чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:0, передает корреспондент URA.RU. «Трактор» не смог отправить в ворота соперников ни одной шайбы. На 27-й минуте Семен Дер-Аргучинцев был удален за задержку соперника клюшкой. Двумя голами из команды «Ак Барса» в ворота «черно-белых» отметился Артем Галимов. По одному забили Дмитрий Яшкин и Ник Петан. Предыдущий игра для челябинцев также завершилась разгромом. Как сообщало URA.RU ранее, 26 декабря в Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» выиграл челябинский «Трактор» со счетом 3:1. Следующий матч «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Он состоится 30 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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