Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год

Минпросвещения РФ определило минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год. Об этом говорится в документе ведомства.
«Минимальные баллы за экзамены: по русскому языку — 42, по математике — 39, по физике — 39, по обществознанию — 42, по истории — 35, по информатике — 44, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. Это касается всех образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что отличникам стоит сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами, поскольку за 11 лет усердной учебы они заслужили бюджетные места в лучших вузах. Однако другие депутаты решили повременить с данной мерой, чтобы изучить статистику, передает «Национальная служба новостей».
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