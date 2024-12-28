Хороший улов ждал рыбаков на реке
Любитель зимней рыбалки наловил кучу карасей недалеко от Кургана на реке Тысячной в Белозерском округе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«На реке Тысячной хорошо ловились караси. Люди оставались в ночь, чтобы побольше наловить рыбы», -говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганцы сообщали, что на Тысячной хорошо ловятся чебаки. Дорогу к водоему переметало снегом и люди помогали друг другу вытаскивать машины.
Караси клюют на реке Тысячная
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