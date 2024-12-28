28 декабря 2024

Рыбак похвастался огромным уловом карасей на курганской реке Тысячной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хороший улов ждал рыбаков на реке
Хороший улов ждал рыбаков на реке Фото:

Любитель зимней рыбалки наловил кучу карасей недалеко от Кургана на реке Тысячной в Белозерском округе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«На реке Тысячной хорошо ловились караси. Люди оставались в ночь, чтобы побольше наловить рыбы», -говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганцы сообщали, что на Тысячной хорошо ловятся чебаки. Дорогу к водоему переметало снегом и люди помогали друг другу вытаскивать машины. 

Караси клюют на реке Тысячная
Караси клюют на реке Тысячная
Фото:

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Любитель зимней рыбалки наловил кучу карасей недалеко от Кургана на реке Тысячной в Белозерском округе. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «На реке Тысячной хорошо ловились караси. Люди оставались в ночь, чтобы побольше наловить рыбы», -говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганцы сообщали, что на Тысячной хорошо ловятся чебаки. Дорогу к водоему переметало снегом и люди помогали друг другу вытаскивать машины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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