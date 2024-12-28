28 декабря 2024

WP: слова Трампа о Гренландии связали с противодействием РФ

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трамп желает больше влияния США в других региона мира Фото:

Стремление противостоять России и Китаю объединяет различные заявления президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и возвращении Панамского канала. Об этом написала газета The Washington Post.

«Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панамском канале. Его сосредоточенность на Западном полушарии, в отличие от России и Китая напрямую, свидетельствует о том, что он менее убежден в том, что мы можем определять результаты национальной безопасности в других регионах мира, где у США меньше влияния», — отметило издание.

Как сообщало URA.RU ранее, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет Панамский канал под контроль США, если страна не снизит тарифы за проход судов. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино наотрез исключил передачу канала.

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Стремление противостоять России и Китаю объединяет различные заявления президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и возвращении Панамского канала. Об этом написала газета The Washington Post. «Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панамском канале. Его сосредоточенность на Западном полушарии, в отличие от России и Китая напрямую, свидетельствует о том, что он менее убежден в том, что мы можем определять результаты национальной безопасности в других регионах мира, где у США меньше влияния», — отметило издание. Как сообщало URA.RU ранее, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет Панамский канал под контроль США, если страна не снизит тарифы за проход судов. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино наотрез исключил передачу канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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