WP: слова Трампа о Гренландии связали с противодействием РФ

Стремление противостоять России и Китаю объединяет различные заявления президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и возвращении Панамского канала. Об этом написала газета The Washington Post.
«Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панамском канале. Его сосредоточенность на Западном полушарии, в отличие от России и Китая напрямую, свидетельствует о том, что он менее убежден в том, что мы можем определять результаты национальной безопасности в других регионах мира, где у США меньше влияния», —
Как сообщало URA.RU ранее, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет Панамский канал под контроль США, если страна не снизит тарифы за проход судов. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино наотрез исключил передачу канала.
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