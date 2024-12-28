WP: слова Трампа о Гренландии связали с противодействием РФ

29 декабря 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Трамп желает больше влияния США в других региона мира Фото: Official White House / Shealah Craighead Стремление противостоять России и Китаю объединяет различные заявления президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и возвращении Панамского канала. Об этом написала газета The Washington Post. «Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панамском канале. Его сосредоточенность на Западном полушарии, в отличие от России и Китая напрямую, свидетельствует о том, что он менее убежден в том, что мы можем определять результаты национальной безопасности в других регионах мира, где у США меньше влияния», — отметило издание. Как сообщало URA.RU ранее, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет Панамский канал под контроль США, если страна не снизит тарифы за проход судов. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино наотрез исключил передачу канала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стремление противостоять России и Китаю объединяет различные заявления президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и возвращении Панамского канала. Об этом написала газета The Washington Post. «Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панамском канале. Его сосредоточенность на Западном полушарии, в отличие от России и Китая напрямую, свидетельствует о том, что он менее убежден в том, что мы можем определять результаты национальной безопасности в других регионах мира, где у США меньше влияния», — отметило издание. Как сообщало URA.RU ранее, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет Панамский канал под контроль США, если страна не снизит тарифы за проход судов. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино наотрез исключил передачу канала.