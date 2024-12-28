Курганцам предлагают разбогатеть на упаковке зубной пасты в Москве

Упаковщикам зубной пасты обещают высокую зарплату
Жителей Курганской области приглашают поработать упаковщиками зубной пасты. За вахту в Москве потенциальным сотрудникам обещают зарплату до 300 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для курганцев на вахте в Москве. Вакансии упаковщика зубной пасты на производстве. Оплата до 5 тысяч рублей в смену, максимум 300 тысяч рублей за длинную вахту», — указано в объявлении на сайте Avito.
Соискателям вакансии обещают бесплатное проживание и питание. Представители работодателя пишут в объявлении, что можно выбрать удобный график работы, обучение на месте.
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