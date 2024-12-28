28 декабря 2024

Курганцам предлагают разбогатеть на упаковке зубной пасты в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Упаковщикам зубной пасты обещают высокую зарплату
Упаковщикам зубной пасты обещают высокую зарплату Фото:

Жителей Курганской области приглашают поработать упаковщиками зубной пасты. За вахту в Москве потенциальным сотрудникам обещают зарплату до 300 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для курганцев на вахте в Москве. Вакансии упаковщика зубной пасты на производстве. Оплата до 5 тысяч рублей в смену, максимум 300 тысяч рублей за длинную вахту», — указано в объявлении на сайте Avito.

Соискателям вакансии обещают бесплатное проживание и питание. Представители работодателя пишут в объявлении, что можно выбрать удобный график работы, обучение на месте.

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Жителей Курганской области приглашают поработать упаковщиками зубной пасты. За вахту в Москве потенциальным сотрудникам обещают зарплату до 300 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для курганцев на вахте в Москве. Вакансии упаковщика зубной пасты на производстве. Оплата до 5 тысяч рублей в смену, максимум 300 тысяч рублей за длинную вахту», — указано в объявлении на сайте Avito. Соискателям вакансии обещают бесплатное проживание и питание. Представители работодателя пишут в объявлении, что можно выбрать удобный график работы, обучение на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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