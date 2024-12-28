28 декабря 2024

В США испугались новых российских зенитных ракетных комплексов

MWM: первый полк ЗРК С-500 угрожает важнейшим самолетам НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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«Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем
«Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем Фото:

Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», введенный в состав нового российского полка, представляет собой серьезную угрозу для ключевых компонентов операций ВВС НАТО, таких как самолеты-заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

«Российские вооруженные силы сформировали свой первый полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-500. В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для Военно-воздушных сил НАТО», — говорится в статье.

Кроме того, в статье отмечается, что создание первого полка с С-500 является значительным шагом в укреплении защиты России от космических угроз. Система С-500 способна поражать более быстрые и находящиеся на больших высотах цели, чем предыдущая модель С-400, а также эффективно справляться с борьбой со спутниками, космическими челноками и межконтинентальными баллистическими ракетами.

Однако основным достоинством истребителя Су-57 является значительно сниженная потребность в техническом обслуживании и улучшенные возможности маневрирования на низких скоростях, сообщает телеканал 360. Установка двигателя АЛ-51Ф позволит увеличить этот показатель для российского самолета примерно на 10%.

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Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», введенный в состав нового российского полка, представляет собой серьезную угрозу для ключевых компонентов операций ВВС НАТО, таких как самолеты-заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine. «Российские вооруженные силы сформировали свой первый полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-500. В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для Военно-воздушных сил НАТО», — говорится в статье. Кроме того, в статье отмечается, что создание первого полка с С-500 является значительным шагом в укреплении защиты России от космических угроз. Система С-500 способна поражать более быстрые и находящиеся на больших высотах цели, чем предыдущая модель С-400, а также эффективно справляться с борьбой со спутниками, космическими челноками и межконтинентальными баллистическими ракетами. Однако основным достоинством истребителя Су-57 является значительно сниженная потребность в техническом обслуживании и улучшенные возможности маневрирования на низких скоростях, сообщает телеканал 360. Установка двигателя АЛ-51Ф позволит увеличить этот показатель для российского самолета примерно на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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