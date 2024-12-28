В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в стиле барокко с эксклюзивной мебелью площадью 140 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 65 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Уникальная, сoврeменнaя, стильнaя, уютнaя и мнoгoфункциональнaя тpexкoмнатная квартиpа. Люстра в гостиной с кристаллами Swаrоvski, мраморные подоконники. Ремонт выполнен по собственному проекту из качественных, зарубежных, итальянских дорогих материалов», — пишет продавец.
Один квадратный метр квартиры обойдется в 462 тысячи рублей. Там есть два балкона, один из которых эркер — лоджия с витражным остеклением, два санузла, кухня площадью 25 квадратных метров.
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