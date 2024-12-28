28 декабря 2024

В центре Екатеринбурга продают роскошную квартиру в царском стиле за 65 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЗАГС.Екатеринбург, мебель, интерьер, кресло, цветы, ваза
Ремонт выполнен по индивидуальному проекту (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в стиле барокко с эксклюзивной мебелью площадью 140 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 65 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Уникальная, сoврeменнaя, стильнaя, уютнaя и мнoгoфункциональнaя тpexкoмнатная квартиpа. Люстра в гостиной с кристаллами Swаrоvski, мраморные подоконники. Ремонт выполнен по собственному проекту из качественных, зарубежных, итальянских дорогих материалов», — пишет продавец.

Один квадратный метр квартиры обойдется в 462 тысячи рублей. Там есть два балкона, один из которых эркер — лоджия с витражным остеклением, два санузла, кухня площадью 25 квадратных метров.

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В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в стиле барокко с эксклюзивной мебелью площадью 140 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 65 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Уникальная, сoврeменнaя, стильнaя, уютнaя и мнoгoфункциональнaя тpexкoмнатная квартиpа. Люстра в гостиной с кристаллами Swаrоvski, мраморные подоконники. Ремонт выполнен по собственному проекту из качественных, зарубежных, итальянских дорогих материалов», — пишет продавец. Один квадратный метр квартиры обойдется в 462 тысячи рублей. Там есть два балкона, один из которых эркер — лоджия с витражным остеклением, два санузла, кухня площадью 25 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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