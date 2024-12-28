28 декабря 2024

Госпошлина за развод в РФ вырастет до 5000 рублей с 2025 года

Юрист Хаминский: пошлина за развод с 1 января вырастет почти в восемь раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Развод в стране станет дороже
Развод в стране станет дороже Фото:

В России с 1 января размер госпошлины за развод увеличится до пяти тысяч рублей, то есть почти в восемь раз. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«За расторжение брака в органах ЗАГС граждане с 1 января 2025 года должны заплатить пошлину 5 тысяч рублей. До этого размер пошлины составлял 650 рублей», — передает РИА Новости слова Хаминского.

С начала 2025 года в стране увеличатся минимальные цены на крепкий алкоголь, произойдет повышение МРОТ. Также вырастут штрафы за превышение скорости, передает телеканал «Царьград».

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В России с 1 января размер госпошлины за развод увеличится до пяти тысяч рублей, то есть почти в восемь раз. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. «За расторжение брака в органах ЗАГС граждане с 1 января 2025 года должны заплатить пошлину 5 тысяч рублей. До этого размер пошлины составлял 650 рублей», — передает РИА Новости слова Хаминского. С начала 2025 года в стране увеличатся минимальные цены на крепкий алкоголь, произойдет повышение МРОТ. Также вырастут штрафы за превышение скорости, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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