Госпошлина за развод в РФ вырастет до 5000 рублей с 2025 года

В России с 1 января размер госпошлины за развод увеличится до пяти тысяч рублей, то есть почти в восемь раз. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
«За расторжение брака в органах ЗАГС граждане с 1 января 2025 года должны заплатить пошлину 5 тысяч рублей. До этого размер пошлины составлял 650 рублей», — передает РИА Новости слова Хаминского.
С начала 2025 года в стране увеличатся минимальные цены на крепкий алкоголь, произойдет повышение МРОТ. Также вырастут штрафы за превышение скорости, передает телеканал «Царьград».
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