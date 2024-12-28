Глава Катайска не появился на Елке в мэрии, где его ждали школьники

В Катайске (Курганская область) мэр Глеб Морозов не появился на «Елке главы округа», куда были приглашены отличники учебы и победители предметных олимпиад. В администрации сообщили, что у главы были на то веские причины.
«По уважительной причине глава округа Морозов не смог присутствовать на ежегодной Елке, которую традиционно проводит администрация. С праздником всех присутствующих поздравила исполняющая обязанности замглавы по соцполитике Галина Клюшина», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».
В комментариях люди написали, что большинство школьников на Елке главы остались без подарков. В мэрии же уточнили, что грамотами и подарками отметили успехи лишь некоторых учащихся, присутствовавших на празднике.
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