28 декабря 2024

Глава Катайска не появился на Елке в мэрии, где его ждали школьники

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка главы города прошла без мэра
Елка главы города прошла без мэра Фото:

В Катайске (Курганская область) мэр Глеб Морозов не появился на «Елке главы округа», куда были приглашены отличники учебы и победители предметных олимпиад. В администрации сообщили, что у главы были на то веские причины. 

«По уважительной причине глава округа Морозов не смог присутствовать на ежегодной Елке, которую традиционно проводит администрация. С праздником всех присутствующих поздравила исполняющая обязанности замглавы по соцполитике Галина Клюшина», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».

В комментариях люди написали, что большинство школьников на Елке главы остались без подарков. В мэрии же уточнили, что грамотами и подарками отметили успехи лишь некоторых учащихся, присутствовавших на празднике.

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В Катайске (Курганская область) мэр Глеб Морозов не появился на «Елке главы округа», куда были приглашены отличники учебы и победители предметных олимпиад. В администрации сообщили, что у главы были на то веские причины.  «По уважительной причине глава округа Морозов не смог присутствовать на ежегодной Елке, которую традиционно проводит администрация. С праздником всех присутствующих поздравила исполняющая обязанности замглавы по соцполитике Галина Клюшина», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». В комментариях люди написали, что большинство школьников на Елке главы остались без подарков. В мэрии же уточнили, что грамотами и подарками отметили успехи лишь некоторых учащихся, присутствовавших на празднике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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