Пермячка отсудила у продавца маркетплейса более 300 тысяч рублей за то, что тот отказался вернуть ей деньги после отказа от товаров. Об этом пишет КП Пермь со ссылкой на решение Мотовилихинского районного суда Перми.
«Женщина приобрела в маркетплейсе товары на 84 626 рублей, однако отказалась от них из-за задержки доставки. Пермячка направила требование продавцу о возврате денег, но тот после так и не вернул перечисленную сумму. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя», — пишет издание.
Суд встал на сторону покупательницы и заочно постановил выплатить в пользу истца потраченные 84 626 рублей. Кроме того, продавца обязали компенсировать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Решение в законную силу не вступило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!