В авиакатастрофе в Корее погибли 62 человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Количество погибших при крушении выросло с 47 до 62 человек
Количество погибших при крушении выросло с 47 до 62 человек Фото:

Количество человек, погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее, выросло до 62-х. Об этом сообщили в южнокорейских СМИ.

Ранее сообщалось о 47 погибших. Всего на борту находился 181 человек, в том числе — шесть членов экипажа. На данный момент известно, что жертвами крушения самолета Boeing 737-800 рейса Бангкок-Муан стали 62 человека, отмечает издание «Ренхап».

Обновлено в 9.00: число погибших выросло до 64 человек. Об этом передает «Ренхап» со ссылкой на пожарную службу. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество человек, погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее, выросло до 62-х. Об этом сообщили в южнокорейских СМИ. Ранее сообщалось о 47 погибших. Всего на борту находился 181 человек, в том числе — шесть членов экипажа. На данный момент известно, что жертвами крушения самолета Boeing 737-800 рейса Бангкок-Муан стали 62 человека, отмечает издание «Ренхап». Обновлено в 9.00: число погибших выросло до 64 человек. Об этом передает «Ренхап» со ссылкой на пожарную службу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...