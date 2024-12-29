В авиакатастрофе в Корее погибли 62 человека

Количество человек, погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее, выросло до 62-х. Об этом сообщили в южнокорейских СМИ.
Ранее сообщалось о 47 погибших. Всего на борту находился 181 человек, в том числе — шесть членов экипажа. На данный момент известно, что жертвами крушения самолета Boeing 737-800 рейса Бангкок-Муан стали 62 человека, отмечает издание «Ренхап».
Обновлено в 9.00: число погибших выросло до 64 человек. Об этом передает «Ренхап» со ссылкой на пожарную службу.
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