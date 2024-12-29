Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 47

После авиакатастрофы в Южной Корее спасли еще одного человека
Количество погибших при авиакатастрофе в международном аэропорту Муан (Южная Корея) увеличилось с 28 до 47. Всего на борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа.
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Также известно о еще одном спасенном. В настоящий момент их насчитывается трое, сообщили в южнокорейском издании «Ренхап». Ранее сообщалось, что россиян на борту не было.
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