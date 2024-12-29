Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 47

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После авиакатастрофы в Южной Корее спасли еще одного человека
После авиакатастрофы в Южной Корее спасли еще одного человека Фото:

Количество погибших при авиакатастрофе в международном аэропорту Муан (Южная Корея) увеличилось с 28 до 47. Всего на борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. 

Также известно о еще одном спасенном. В настоящий момент их насчитывается трое, сообщили в южнокорейском издании «Ренхап». Ранее сообщалось, что россиян на борту не было.

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Количество погибших при авиакатастрофе в международном аэропорту Муан (Южная Корея) увеличилось с 28 до 47. Всего на борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа.  Также известно о еще одном спасенном. В настоящий момент их насчитывается трое, сообщили в южнокорейском издании «Ренхап». Ранее сообщалось, что россиян на борту не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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