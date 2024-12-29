ВСУ оставили поселок Шевченко под Красноармейском

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ВСУ покинули позиции в поселке Шевченко
ВСУ покинули позиции в поселке Шевченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ отступили с позиций в поселке Шевченко, который находится под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщили силовые структуры.

«С позиций в Шевченко [ВСУ] ушли. Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — рассказали представители ведомств в беседе с ТАСС. По их словам, украинские военные были вынуждены покинуть свои позиции под давлением.

Представители силовых структур также уточнили, что уцелевшая часть группировки ВСУ отошла на северо-восток от поселка. За последние недели, по данным источника, украинская сторона понесли значительные потери при попытках контратаковать российские силы в данном районе.

Ранее ВС РФ увеличили зону контроля в Великой Новоселке с нескольких сторон, пишет 360.ru. В этом населенном пункте ВСУ оборудовали крупный командный пункт и расположили логистический хаб.

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ВСУ отступили с позиций в поселке Шевченко, который находится под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщили силовые структуры. «С позиций в Шевченко [ВСУ] ушли. Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — рассказали представители ведомств в беседе с ТАСС. По их словам, украинские военные были вынуждены покинуть свои позиции под давлением. Представители силовых структур также уточнили, что уцелевшая часть группировки ВСУ отошла на северо-восток от поселка. За последние недели, по данным источника, украинская сторона понесли значительные потери при попытках контратаковать российские силы в данном районе. Ранее ВС РФ увеличили зону контроля в Великой Новоселке с нескольких сторон, пишет 360.ru. В этом населенном пункте ВСУ оборудовали крупный командный пункт и расположили логистический хаб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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