ВСУ оставили поселок Шевченко под Красноармейском

ВСУ отступили с позиций в поселке Шевченко, который находится под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщили силовые структуры.
«С позиций в Шевченко [ВСУ] ушли. Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — рассказали представители ведомств в беседе с ТАСС. По их словам, украинские военные были вынуждены покинуть свои позиции под давлением.
Представители силовых структур также уточнили, что уцелевшая часть группировки ВСУ отошла на северо-восток от поселка. За последние недели, по данным источника, украинская сторона понесли значительные потери при попытках контратаковать российские силы в данном районе.
Ранее ВС РФ увеличили зону контроля в Великой Новоселке с нескольких сторон, пишет 360.ru. В этом населенном пункте ВСУ оборудовали крупный командный пункт и расположили логистический хаб.
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