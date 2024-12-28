«Не то время, чтобы запускать салюты»: мэр Челябинска запретил фейерверки

Мэр Челябинска Лошкин призывал жителей отказаться от новогодних фейерверков

29 декабря 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Лошкин просит воздержаться от запуска салютов в жилых районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Алексей Лошкин призвал жителей воздержаться от использования фейерверков в публичных местах. По его словам, «время запускать салюты» сейчас не самое лучшее, а подобные народные забавы могут омрачить праздники пожарами. «Хочу обратиться с просьбой воздержаться от запуска фейерверков, особенно вблизи жилых районов. Это может не только повредить имущество, но и привести к трагическим последствиям. Сейчас не то время, чтобы запускать салюты», — написал Лошкин в своем канале в telegram-канале. Мэр также выразил надежду, что жители Челябинска воспримут его просьбу с пониманием. Лошкин также отметил, что главным приоритетом остается безопасность на ледовых городках. Лошкин ранее заявлял, что фейерверки нужно запускать строго на разрешенных для этого площадках, соблюдая все требования техники безопасности. Он добавил, что главам нужно провести максимальную разъяснительную работу. Кроме того, все городские службы должны работать в режиме повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Челябинска Алексей Лошкин призвал жителей воздержаться от использования фейерверков в публичных местах. По его словам, «время запускать салюты» сейчас не самое лучшее, а подобные народные забавы могут омрачить праздники пожарами. «Хочу обратиться с просьбой воздержаться от запуска фейерверков, особенно вблизи жилых районов. Это может не только повредить имущество, но и привести к трагическим последствиям. Сейчас не то время, чтобы запускать салюты», — написал Лошкин в своем канале в telegram-канале. Мэр также выразил надежду, что жители Челябинска воспримут его просьбу с пониманием. Лошкин также отметил, что главным приоритетом остается безопасность на ледовых городках. Лошкин ранее заявлял, что фейерверки нужно запускать строго на разрешенных для этого площадках, соблюдая все требования техники безопасности. Он добавил, что главам нужно провести максимальную разъяснительную работу. Кроме того, все городские службы должны работать в режиме повышенной готовности.